Inps, bonus 600 euro Partite Iva/ Accesso a sito a turni: per i cittadini dalle 16

Sito Inps in tilt ieri a causa del boom di accessi per il bonus di 600 euro riservato ai titolari di Partita Iva, lavoratori autonomi e parasubordinati. L’Istituto di previdenza per evitare assembramenti online ha, quindi, deciso di contingentare gli accessi, proprio come avviene quando si va al supermercato… Da oggi «l’accesso ai servizi telematici dell’Inps è contingentato», è scritto nella nota pubblicata su internet dall’Inps. Di conseguenza, dalle 8 di oggi fino alle 16 i servizi sono disponibili per patronati e intermediari abilitati, che possono operare secondo le consuete modalità di accesso. Invece dalle 16 di oggi alle 8 di domani i servizi saranno disponibili solo per i cittadini, che quindi dovranno usare le credenziali di accesso attualmente disponibili per entrare e seguire la procedura per la richiesta appunto del bonus di 600 euro partite iva. L’Inps in questo modo sostiene di poter risolvere il problema degli accessi che ha mandato in tilt il sistema ieri, con conseguenti polemiche per come è stata gestita questa procedura.

INPS, BONUS 600 EURO: RISORSE PER UN MESE POI…

Da diversi giorni, intuendo i rischi di un possibile malfunzionamento del sito Inps e del suo sistema, i commercialisti si erano detti disponibili a inviare le richieste, chiedendo di essere abilitati per affiancare i patronati e i soggetti beneficiari nelle operazioni di invio di tali richieste. A loro fino a ieri è stato detto di no, ma ora, come riportato da Ipsoa, commercialisti e consulenti del lavoro sono stati abilitati all’operazione, agevolando anche per l’invio delle richieste degli ammortizzatori sociali. Questo per far fronte contro l’emergenza “tecnologica” dei server Inps per bonus 600 euro partite iva. Ma cosa succede ora dopo il boom di richieste? Il governo ha stanziato circa 3 miliardi, suddivisi tra le varie categorie di beneficiari. Con queste risorse possono essere ristorati per un mese quasi 5 milioni di lavoratori. Quindi tutti coloro che ne hanno diritto, avranno l’indennità di 600 euro. Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha assicurato che il governo sta varando un nuovo provvedimento per rifinanziare questa e altre misure. «Questi fondi continueranno ad essere rimpinguati per tutta la durata della crisi. Non c’è nessuno rischio che chi ha diritto a questo bonus perda il diritto. È un diritto acquisito».

