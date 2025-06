Da inizio giugno è online il portale Inps per i giovani, uno spazio digitale che raccoglie informazioni utili per chi ha tra i 18 e i 34 anni e cerca strumenti per orientarsi tra le opportunità di lavoro, i sostegni economici e gli strumenti previdenziali.

Il portale nasce con l’obiettivo di mettere ordine tra le tante informazioni già disponibili, spesso frammentate e di non facile consultazione. Non è un’iniziativa rivoluzionaria, ma rappresenta un tentativo concreto di accompagnare i giovani in un contesto occupazionale complesso, dove non sempre è facile districarsi tra normative, bonus, sussidi e strumenti di previdenza.

Il portale è organizzato in quattro sezioni principali – inoccupati, disoccupati, studenti e occupati – così da aiutare ciascuno a individuare le misure più adatte alla propria situazione. Una struttura semplice che prova a rendere più immediata la consultazione e a favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità disponibili.

Per chi è inoccupato: muovere i primi passi

Chi non ha ancora avuto esperienze lavorative o sta cercando il primo impiego trova nel portale indicazioni utili per iscriversi al Centro per l’impiego, attivare le politiche attive e orientarsi tra le diverse tipologie contrattuali.

Particolare attenzione è data al Bonus Giovani under 35, un incentivo previsto dal Governo per le aziende private che assumono giovani a tempo indeterminato, gestito dall’Inps. Il bonus prevede l’esonero contributivo per i datori di lavoro fino a un massimo di 500 euro mensili (650 euro nel Mezzogiorno), per un periodo di 24 mesi. Vale per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, offrendo un’opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro.

Per chi è disoccupato: strumenti di sostegno al reddito

Per chi ha perso il lavoro involontariamente, il portale spiega in modo chiaro come accedere alla NASpI, l’indennità di disoccupazione che garantisce un sostegno economico durante la ricerca di una nuova occupazione. Viene inoltre illustrato il funzionamento della DIS-COLL, pensata per i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di assegni di ricerca, categorie spesso più esposte a forme di lavoro flessibile o discontinuo.

Per chi è studente o neolaureato: costruire il futuro previdenziale

Il portale dedica uno spazio anche a chi sta completando o ha appena concluso il percorso di studi, con spiegazioni chiare sul riscatto degli anni universitari. Questo strumento consente di valorizzare il tempo dedicato agli studi ai fini pensionistici, trasformandolo in contributi utili per la futura pensione. Una possibilità che, sebbene già prevista da tempo, rappresenta un investimento importante per chi vuole iniziare a costruire un percorso previdenziale solido fin da subito.

Le altre informazioni su diritti e sostegni

Nel portale vi sono anche indicazioni sui principali strumenti di sostegno al reddito, come l’Assegno di inclusione, rivolto a chi vive una situazione di disagio economico e necessita di un accompagnamento al reinserimento lavorativo, e vengono offerti anche aggiornamenti sulle normative in tema di previdenza, agevolazioni contributive e misure di conciliazione tra vita e lavoro, utili per orientarsi tra le novità legislative e amministrative.

Un portale come punto di partenza

Molti di questi strumenti erano già previsti da tempo e non riguardano esclusivamente i giovani, ma avere la possibilità di trovarli raccolti in un unico spazio, con spiegazioni più semplici e chiare, rappresenta un aiuto concreto per chi si affaccia al mercato del lavoro o desidera restare aggiornato sulle opportunità disponibili.

In un contesto dove spesso si fa fatica a reperire informazioni affidabili, il portale Inps per i giovani prova a fare chiarezza e a mettere ordine, con una comunicazione comprensibile a tutti. Non sarà la risposta a tutti i problemi, ma è un passo utile per orientarsi e, magari, scoprire o capire strumenti che possono fare la differenza per costruire un percorso più stabile e consapevole.

