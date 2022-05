Inquinamento acustico, abitanti centro-nord più esposti/ Possibili cardiopatie e…

L’inquinamento acustico rappresenta una delle principali minacce per la salute di uomini e animali. In Italia, il problema è presente soprattutto in città del centro-nord: circa tre persone su quattro, secondo le stime dell’Eea, l’Agenzia europea per l’ambiente, sono esposte ad alti livelli di tale disturbo. La causa? I trasporti su strada, dunque il traffico, ma non soltanto. Il problema è causato anche da attività produttive e commerciali, aeroporti e ferrovie.

Sono pochi, infatti, gli italiani che vivono distante da qualsiasi fonte acustica che causa disturbi e problemi. Come spiega il Corriere della Sera, mancano strategia e soprattutto una pianificazione preventiva. Anita Ishaq, analista di Openpolis, ha spiegato: “È un tema rilevante e poco conosciuto, se ne parla meno rispetto ad altre forme di inquinamento. Ma i rumori molto alti non provocano solo problemi all’udito: possono causare anche stress a livello fisico con conseguenti patologie gravi come le cardiopatie, senza considerare gli effetti sulle specie animali”.

Inquinamento acustico, gravi conseguenze possibili

Secondo l’Eea, almeno il 20% della popolazione europea vive in aree dove i livelli di rumore da traffico stradale possono provocare danni alla salute. Sono infatti circa i 22 milioni di adulti sottoposti al fastidio e di questi 6,5 milioni soffrono di disturbi del sonno addirittura sono 48mila i casi registrati di cardiopatie causate da inquinamento acustico in Europa. Inoltre 12.500 bambini in età scolastica hanno problemi di apprendimento perché vivono nei pressi di luoghi rumorosi come aeroporti.

La Legge quadro sull’inquinamento acustico del 1995 stabilisce le norme di tutela ma la maggior parte dei Comuni non ha ancora approvato un piano di classificazione acustica. Francesca Sacchetti, responsabile dell’Area valutazione, prevenzione e controllo inquinamento da agenti fisici dell’Ispra, spiega: “La norma prevede anche che le Regioni predispongano un Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, definendo l’ordine di priorità delle azioni sul territorio regionale. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico comunale al Piano regionale. Ma a livello nazionale questi Piani triennali per la bonifica dall’inquinamento acustico sono ampiamenti disattesi nell’ambito della Pianificazione territoriale delle Regioni”. I cittadini non è raro che presentino istanze. Nel 2020, il primo Comune con reclami è stato Messina, con 21,8 ogni 100.000 abitanti, poi Palermo (10,4) e Napoli (5,8).

