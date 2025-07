Insalate di pasta, buone e gustose. Le dieci ricette facili ed economiche da portare con voi in spiaggia e in ufficio. Impossibile farne a meno.

Insalata di pasta, le dieci ricette buonissime, facili, veloci ed economiche da provare subito. Ideali da guastarsi in spiaggia.

Con il caldo, l’afa e, soprattutto, la temutissima umidità che ci fa percepire temperature ancora più alte, il desiderio di trascorrere più tempo vicino alle onde del mare e del lago, oppure nei pressi di una bella piscina, sale a dismisura.

Fatto sta che sovente, soprattutto se non abitiamo vicini da un posto di villeggiatura e non abbiamo la possibilità di fermarci per la notte ma vogliamo semplicemente goderci una giornate di sano relax, è bene organizzarsi, con un poco di anticipo, per la questione dei pasti.

Molti si lamentano sui Social del fatto che pranzare in spiaggia costi molto e di preferire pertanto portarsi del cibo da casa. E non parliamo soltanto di frutta fresca, ma anche di primi piatti gustosi e, nel contempo, semplici ed economici. E fra di essi troneggiano le mitiche insalate di pasta. Noi vi sveliamo ora dieci ricette per prepararne di fantastiche, spendendo pochissimo.

Per prima cosa vi consigliamo di puntare a un formato di pasta, per l’appunto, corta e rigata. Inoltre ricordatevi che la cottura dovrà essere assolutamente al dente. Infine, è necessario disporla in una teglia ampia da forno e bagnarla con dell’olio extravergine d’oliva lasciandola raffreddare per poi coprirla con della carta d’alluminio. Solo una volta che si sarà completamente raffreddata potremmo riporla in frigo e condirla con il condimento prescelto.

Insalate di pasta, le più buone e facili da preparare

Il più fresco è quello a base di pomodorini, foglie di basilico e mozzarella a dadini. Altrimenti assai sfiziosa è anche con le olive miste, tagliate a rondelle e capperi, senza però eccedere con quest’ultimi. In questo caso optiamo per un formaggio di pasta molle ma gustoso come l’Emmenthal o la fontina. Per una versione più light diciamo sì ai piselli uniti al tonno e a un formaggio magro. Sì anche alle zucchine con prosciutto cotto magro ridotto a tocchetti e formaggio cremoso.

Ottima è anche l’insalata di pasta con il tonno, gli immancabili pomodorini e un poco di feta. Sempre parlando di pesce, dite sì al salmone e, anche in questo caso, potete abbinarci un formaggio spalmabile con il quale condire la pasta per poi aggiungere a straccetti la squisitezza rosata che troviamo al supermercato. Ne basta una sola fetta. E se si vuole osare e ne abbiamo in casa, anche se non è sempre super economico come, del resto, il salmone, aggiungiamo dei pezzetti di avocado.

Se amate sperimentare potreste anche cimentarvi nella preparazione di uno squisito pesto di radicchio da arricchire con noci e olive nere, rigorosamente denocciolate. Altra soluzione, decisamente gustosa, è l’aggiunta, al posto dei due ingredienti poco fa citati, di pomodorini secchi.

Tuttavia anche il pesto classico ha sempre il suo insindacabile perché. E per una versione più leggera puntate a quella senza aglio. Per gli amanti delle ricette vegane, si consiglia anche una squisita insalata di pasta con ceci e taccole.