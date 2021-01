Insediamento Joe Biden, streaming video/ Come seguirlo: speciale Tg1 e “maratona” Mentana

Insediamento Joe Biden: come seguire la diretta streaming e in tv

Come seguire l’insediamento di Joe Biden in tv? Ecco le Reti televisive che oggi, mercoledì 17 gennaio 2021, dedicheranno spazio alla cerimonia super blindata. Su Rai 1, a partire dalle 17.00, lo Speciale Tg1 seguirà in diretta l’insediamento di Joe Biden, 46° Presidente degli Stati Uniti d’America. In collegamento da Washington, a commentare la cerimonia di insediamento, ci saranno gli inviati Claudio Pagliara, Antonio Di Bella e Marco Clementi. Non mancheranno gli interventi di Kerry Kennedy, attivista dei diritti umani collegata da Boston, della politologa Arianna Farinelli da New York e del vicedirettore del Post Francesco Costa. In studio con Emma D’Aquino ci saranno il Direttore dell’Ispi Paolo Magri e Nathalie Tocci, Direttrice dell’Istituto Affari Internazionali. Lo speciale di Rai 1 terminerà alle 18:40.

Dalla diretta dello speciale Tg1 alla maratona di Mentana su La7 dedicati all’Insediamento Joe Biden

Sarà possibile seguire in diretta, sempre dalle 17.00, la cerimonia di insediamento di Joe Biden anche su RaiNews24, con uno speciale di tre ore condotto dal vicedirettore Oliviero Bergamini e da Andrea Gerli. In collegamento da Washington ci saranno il corrispondente Antonio Di Bella e l’inviata Rai Liana Mistretta. A seguire, anche Tg2 Post, in onda alle 21.00 su Rai 2, si occuperà dell’insediamento di Biden con un approfondimento dedicato. Sul sito www.rainews.it sarà inoltre possibile seguire il discorso di Joe Biden in lingua originale. Anche Enrico Mentana seguirà la cerimonia di insediamento dalle ore 17:00 ((ora italiana, le 11.00 del mattino sulla Costa Est) su La7 con la sua immancabile maratona. Anche gli altri canali di informazione come SkyTG24 e Tgcom24 seguiranno la diretta sempre dalle 17:00 del pomeriggio.



