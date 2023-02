Insegnante uccisa a coltellate da studente 16enne/ Francia choc: “ero come posseduto”

STUDENTE 16ENNE UCCIDE IN CLASSE L’INSEGNANTE DI SPAGNOLO: CAOS IN FRANCIA

Tragedia inquietante in Francia questa mattina, per la precisione a Saint-Jean-de-Luz nel dipartimento dei Pirenei Atlantici (nella regione della Nuova Aquitania, vicino ai Paesi Baschi): una insegnante di spagnolo 50enne è morta uccisa a coltellate in una scuola privata per mano d uno studente 16enne. Lo ha reso noto la procura di Bayonne spiegando che il giovanissimo è stato bloccato e arrestato dopo l’aggressione choc avvenuta in classe: secondo una prima versione dei fatti fornita dai compagni di classe ancora in preda al panico, alle 9.50 di questa mattina lo studente 16enne ha estratto un coltello fuori dalla borsa e ha pugnalato al cuore la sua insegnante.

I soccorsi giunti in tempo sul luogo non sono purtroppo riusciti a salvare la donna andata da minuti in arresto cardio-circolatorio: sebbene rimanga aperta la pista dell’attentato terroristico, al momento la polizia locale predilige la tesi secondo cui lo studente soffriva di disturbi psichiatrici ed era seguito da tempo per depressione. «Non riesco a immaginare il trauma che questo può rappresentare», ha spiegato alla stampa il portavoce del Governo Olivier Veran dopo il Consiglio dei Ministri di questa mattina. Il Ministro dell’Istruzione Pap Ndiaye ha fatto sapere che nel pomeriggio si recherà sul luogo della strage per un sopralluogo: «Immensa commozione per la morte odierna di un insegnante del liceo Saint-Thomas-d’Aquin di Saint-Jean-de-Luz. I miei pensieri per la sua famiglia, i colleghi e gli studenti. Ci vado senza indugio».

PROF MORTA ACCOLTELLATA, STUDENTE ARRESTATO: “ERO COME POSSEDUTO”

«Vi confermo che c’è stata un’aggressione con un coltello e che la vittima è appena deceduta», ha detto poche ore fa il procuratore di Bayonne, Jérôme Bourrier. Lo studente 16enne è stato fermato dalle forze dell’ordine e per diverse ore tutti gli studenti della scuola privata cattolica sono rimasti confinati nelle aule, prima di essere poi evacuati man mano che la situazione scemava di pericolosità. Secondo quanto riportano fonti de “Le Figaro”, il ragazzo soffrirebbe appunto di disturbi psichiatrici e avrebbe di essere stato come «posseduto» mentre aggrediva la sua professoressa di spagnolo.

Non solo, secondo una fonte della polizia, lo studente avrebbe «sentito delle voci la scorsa notte che chiedevano di uccidere la sua insegnante di spagnolo». Lo scorso 13 settembre 2022 a Caen, in Normandia, un fatto molto simile è avvenuto contro un professore 63enne: ucciso con coltellata alla gola da uno studente liceale 15enne, anche se morì in ospedale qualche giorno dopo l’aggressione. Il ragazzo è stato da poco incriminato e detenuto in una struttura psichiatrica. Questi due casi richiamano alla memoria il tremendo caso del professore Samuel Paty, decapitato nel 2021 in una banlieu di Parigi dalla famiglia musulmana di una 13enne che lo aveva accusato falsamente di islamofobia.

Immense émotion suite au décès aujourd’hui d’une professeure au lycée Saint-Thomas-d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Mes pensées pour sa famille, ses collègues et ses élèves. Je me rends sans délai sur place. — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) February 22, 2023













