Insegnante ucciso in scuola di Napoli/ Trovato senza vita con ferite da arma bianca

Un omicidio si è verificato in provincia di Napoli nelle scorse. Vittima, un insegnante di sostegno di 64 anni, trovato senza vita nel cortile di una scuola in quel di Melito. Come riferito dal quotidiano online IlMattino, il cadavere appartiene a Marcello Toscano, che svolgeva il suo lavoro presso la scuola media Marino Guaragno, dove appunto è stato rinvenuto senza alcun segno vitale dai carabinieri della compagnia locale. I primi allarmi erano scattati nella tarda serata di ieri, precisamente attorno alle ore 20:00, quando l’insegnante era sparito, risultando irreperibile.

Roberta Bruzzone, dubbi sul delitto di Mattia Caruso/ "Perché si è messo alla guida?"

Molto probabilmente qualche famigliare, non vedendolo rincasare, ha avvertito le forze dell’ordine, che si sono appunto recate presso l’istituto scolastico dove hanno poi trovato il cadavere. Marcello Toscano, che ha fatto anche il consigliere comunale di Mugnano dal 2015 al 2020, è stato ucciso a coltellate, così come è emerso da un primo esame da parte del medico che ha esaminato il cadavere. Nel dettaglio sarebbero emerse delle coltellate allo sterno, un’aggressione all’arma bianca forse con un coltello o comunque un corpo contundente.

Roberta Bruzzone, versioni cangianti su Saman Abbas/ "Non vorrei fosse una strategia"

INSEGNANTE UCCISO IN UNA SCUOLA DI NAPOLI: ACQUISITE IMMAGINI DI SORVEGLIANZA

Immediatamente sono scattate le indagini con i carabinieri che stanno cercando eventuali testimoni, anche all’interno della stessa scuola dove insegnava l’insegnante di sostegno, e nel contempo, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Si sta cercando di ricostruire in particolare le ultime ore di vita di Marcello Toscano, ascoltando anche amici, colleghi e parenti, per capire se vi fosse qualcuno che aveva problemi con la vittima o meno.

A seguito dell’omicidio, la scuola media Marino Guaragno ha comunicato a personale e alunni che rimarrà chiusa fino al prossimo 30 settembre, anche per favorire il regolare svolgimento delle indagini. Il corpo della vittima è stato rinvenuto attorno alle ore 22:30 di ieri sera, dopo un paio d’ore di ricerche. Sono attesi aggiornamenti sulla vicenda nel corso della giornata di oggi.

Igor il Russo vuole scontare condanna in Italia/ Presenterà richiesta di estradizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA