Insegnante vola ad Abu Dhabi: “Qui prendo 4.000€ al mese”/ “Telecamere in classe…”

Prima di espatriare, la docente insegnava in scuole private. “A Costabissara tenevo corsi serali per adulti e poi ho lavorato nelle scuole private. Facevo ripetizioni e corsi di lingua straniera: inglese, francese e spagnolo. Ad Abu Dhabi sono arrivata il 20 settembre scorso”. A spingere Annalisa Marangoni a trasferirsi negli Emirati non sono stati solo motivi economici: “Nel 2018 sono stata in vacanza a Dubai per la prima volta e l’anno dopo ho visitato Abu Dhabi. Mi sono innamorata del paese e delle persone”.

Risorse naturali marine, lite Stati Onu su ripartizione/ "Patrimonio sanitario"

La docente: “In classe ci sono le telecamere”

Il percorso per trasferirsi ad insegnare negli Emirati Arabi, non è stato però semplice per Annalisa Marangoni, che a Repubblica spiega: “È molto difficile entrare. Ci sono limitazioni, chiedono il police check, il certificato giudiziale per verificare la fedina penale. Poi ho fatto tre colloqui, ovviamente tutti in lingua inglese. Ho dovuto tradurre e validare la mia laurea in Scienze della mediazione linguistica“.