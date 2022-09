Inseguimento show a Milano: 2 arresti davanti a Casa Milan/ Video choc dopo incidente

Inseguimento da film avvenuto quest’oggi, martedì 6 settembre, in quel di Milano. A ridosso del centro cittadino, praticamente dinanzi a Casa Milan, lo spettacolare palazzo a vetri che ospita la sede del club rossonero, due fuggiaschi sono scappati a piedi prima di essere raggiunti dai carabinieri. L’episodio si è verificato, come riferito da Milanotoday citando Local Team, in via Gattamelata, e ancora non è chiaro nel dettaglio cosa sia accaduto. Si sa solo che i fuggitivi erano a bordo di un mezzo, dalla periferia verso il centro città, quando hanno urtato degli altri mezzi all’imbocco del tunnel, finendo poi ribaltati.

Una volta che l’auto si è capovolta gli occupanti sono fuggiti a piedi in direzione di Casa Milan, e davanti alla sede del club calcistico hanno finalmente terminato la propria corsa, venendo arrestati. Il mezzo su cui viaggiavano è stato visto sfrecciare a tutta velocità nel tunnel di via Gattamelata, spiega ancora Local Team, attorno alle ore 8:30 di questa mattina, e a bordo vi erano quattro persone che poi si sono dileguate in varie direzioni. I militari dell’Arma sono entrati in azione con tempestività e si sa con certezza che dei quattro ne sono stati arrestati in tre, mentre per l’ultimo fuggiasco non vi sono notizie certe.

INSEGUIMENTO A MILANO, LE TESTIMONIANZE DI QUANTO ACCADUTO

Numerose le testimonianze di persone che hanno assistito alla scena, a cominciare da una donna alla guida di un’utilitaria che ha raccontata di essersi spostata d’istinto sentendo un suono simile a quello di un’ambulanza. “Ho sentito questo grosso botto – le sue parole – contro la macchina dietro la mia, poi contro la mia e poi contro quella davanti”.

La donna ha quindi spiegato di aver visto i quattro in fuga e la successiva caccia dei carabinieri. Un altro testimone, Gerson, ha aggiunto: “pensavo di morire”. Resta da capire se l’incidente provocato dai quattro sia avvenuto mentre gli stessi erano già in fuga dalle forze dell’ordine, forse per una precedente segnalazione.

Milano, inseguimento nel tunnel di via Gattamelata. La caccia all'uomo da parte dei carabinieri in presa diretta pic.twitter.com/06p47jMvvW — Local Team (@localteamtv) September 6, 2022













