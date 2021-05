Inside: gli 80 anni di Bob Dylan/ Diretta video con Van De Sfroos, Bernardini, Vites

Da giorni i media e le televisioni celebrano gli 80 anni di Bob Dylan, storico cantautore americano, considerato la voce della generazione che negli anni 60 combatté con Martin Luther King per i diritti civili degli afroamericani e contro la guerra in Vietnam. Anche ilsussidiario.net vuole ricordare questo importante compleanno e lo farà con un diretta video domenica 23 maggio alle ore 19 inserita nella serie di appuntamenti “Inside” in diretta su www.ilsussidiario.net e sulle pagine Facebook e Twitter del quotidiano.

Il compleanno di Bob Dylan cadrà in realtà lunedì 24 maggio. 80 anni di cui 60 anni di carriera che ha cambiato per sempre il linguaggio della musica d’autore moderna e del rock, tanto da far dire ai Beatles, il gruppo degli anni 60 più popolare al mondo che “Dylan indica la strada”. Ma non solo gli anni 60. Bob Dylan è sempre stato attivo, cambiando continuamente direzione umana e musicale, sfuggendo alle etichette, confondendo i suoi stessi fan e tutti coloro che hanno cercato di mettergli una etichetta addosso: è passato dal folk al rock al country, poi al gospel, convertendosi anche al cristianesimo, è tornato alla musica delle radici del suo paese, scavando a fondo nella tradizione non solo musicale ma anche politica. Alla soglia degli 80 anni, in piena pandemia da Covid, ha stupito tutti con un nuovo disco a sorpresa, Rough and Rowdy Ways, uno dei più belli della sua carriera, contenente un brano della durata di 18 minuti dedicato all’omicidio di John Kennedy, Morder most foul. E nel 2016 gli è stato conferito il premio Nobel per la letteratura, cosa mai successa prima a un autore di canzoni rock.

DIRETTA VIDEO GLI 80 ANNI DI BOB DYLAN: ORARI E OSPITI

A condurre l’incontro Inside sugli 80 anni di Bob Dylan saranno Massimo Bernardini, autore conduttore televisivo, e Paolo Vites, redattore del sussidiario autore di diversi liberi su Bob Dylan e non solo. Parteciperanno come ospiti il professor Renato Giovannoli, docente di filosofia all’università di Lugano; dal 1991 al 2007 giornalista della Radio Svizzera, per la quale ha diretto un magazine di cultura religiosa ed è autore dell’opera in tre volumi La Bibbia di Bob Dylan. Da Minneapolis, Minnesota, lo stato dove è nato Bob Dylan, interverrà il collaboratore de ilsussidiario.net, scrittore e cantautore Riro Maniscalco. Sarà presente Davide Van De Sfroos, cantautore e scrittore di fama nazionale. Saranno mostrati online due video di Van De Sfroos, una cover di Bob Dylan da lui tradotta e un pezzo scritto appositamente, mentre da New York manderà un video di uniranno di Dylan il chitarrista Jonathan Fields.

