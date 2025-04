Inside Man, film su Rete 4 diretto da Spike Lee

Sabato 26 aprile 2025, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, verrà trasmesso il thriller dal titolo Inside Man. Si tratta du un film che tiene incollati alla poltrona, di quelli con un cast eccezionale e una trama che sfida a indovinare il finale fino all’ultimo. La regia è del maestro Spike Lee, che qui si cimenta con il genere heist movie regalandoci una pellicola tesa e ricca di colpi di scena.

Al centro della scena del film Inside Man, un trio di attori formidabili: Denzel Washington, perfetto nel ruolo del detective negoziatore Keith Frazier, l’enigmatico Clive Owen, che interpreta il freddo e geniale capo dei rapinatori Dalton Russell, e la sempre bravissima Jodie Foster, qui nei panni dell’ambigua e potente mediatrice Madeleine White.

Ritroviamo la coppia Washington-Lee dopo l’acclamato Malcolm X, mentre la Foster aggiunge un altro personaggio femminile complesso e sfaccettato alla sua incredibile carriera (come dimenticare Il Silenzio degli Innocenti?). Le musiche di Terence Blanchard, fedele collaboratore di Lee, avvolgono la storia in un’atmosfera carica di sospetto, sottolineando ogni svolta inaspettata di questo gioco psicologico tra gatto e topo.

La trama del film Inside Man: un intrigo nascosto dietro una geniale rapina

In Inside Man siamo a Wall Street, cuore pulsante della finanza mondiale. Un gruppo di rapinatori fa irruzione nella prestigiosa banca Manhattan Trust. Non sono i soliti criminali: vestiti con tute da imbianchino identiche, maschere che celano i volti, prendono in ostaggio una cinquantina di persone. La loro prima, geniale mossa? Far indossare a tutti gli ostaggi gli stessi abiti, rendendo impossibile distinguere chi è vittima e chi è carnefice.

A gestire la crisi viene chiamato il detective Keith Frazier (Washington), un negoziatore brillante ma con qualche ombra sulla sua carriera. Dall’altra parte del telefono (e della barricata) c’è Dalton Russell (Owen), la mente dietro l’operazione, un uomo che sembra avere previsto tutto e che, stranamente, non sembra avere fretta di chiedere un riscatto. Vuole tempo. Ma per cosa? Mentre Frazier cerca di dipanare la matassa, dialogando con un avversario che è sempre un passo avanti, la situazione si complica.

Entra in gioco Arthur Case (interpretato dal grande Christopher Plummer), il fondatore della banca, un uomo anziano e potente con un terribile segreto nascosto in una cassetta di sicurezza proprio lì, dentro la banca assediata.

Per proteggere quel segreto, Case sguinzaglia Madeleine White (Foster), una “risolutrice” di problemi glaciale e potentissima, capace di muoversi tra politica e affari con disinvoltura letale. La White inizia a interferire nelle negoziazioni, giocando una partita tutta sua. Frazier si ritrova così stretto in una morsa: deve salvare gli ostaggi, capire le vere intenzioni di Russell, gestire le pressioni dei superiori e non farsi manipolare dalla sfuggente White. Preparatevi a un finale che ribalta ogni certezza.