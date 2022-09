Inside Man/ Su Rete 4 il film di Spike Lee con Clive Owen e Denzel Washington

Inside Man, il film di Rete 4 con Jodie Foster

Questa sera, sabato 17 settembre, alle 21.25 su Rete 4 va in onda il film “Inside Man”. La pellicola risale al 2006 ed è stata diretta dal regista Spike Lee. I protagonisti principali sono Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster e Christopher Plummer.

“Una delle migliori rapine in banca del decennio: Spike Lee fa centro, la sua cinepresa nervosissima fa miracoli. (…) Una gara di cinismo in un film originale, dal ritmo a vortice in cui l’autore angelo-diavolo custode, mescola le carte del Bene e del Male in una sghemba struttura di racconto-quiz, saldando vecchie multe e rancori”, ha scritto Maurizio Porro sul Corriere della Sera nel 2006, anno di uscita del film.

Pan - Viaggio sull’isola che non c’è/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman

Inside Man, la trama del film

La storia di “Inside man” è ambientata nella città di NewYork. In un’agenzia della banca “Manhattan Trust” fanno il loro ingresso cinque rapinatori nei panni di innocui imbianchini che vogliono mettere a segno il famoso “colpo perfetto”. Sul posto arrivano due investigatori di polizia per sostituire il capitano Darius (Willem Dafoe), fino a quel momento a capo delle operazioni. I due detective sono Keith Frazier (Denzel Washington) e il collega Bill Mitchell. Intanto il presidente dell’istituto di credito “Arthur Case”, saputo della rapina si fa prendere dall’ansia poiché in una cassetta di sicurezza della filiale sono conservati documenti segreti personali che se scoperti, ci sarebbero per lui gravi conseguenze.

Una famiglia senza freni/ Su Rai 3 il film francese con José Garcia

Affinché non avvenga questo disastro e per portare avanti al meglio le trattative con i rapinatori, chiede l’intervento di un esperto in materia di mediazione internazionale, Madeline White. Grazie alla sua amicizia con il sindaco della città, Madeline persuade il detective Keith Frazier a lavorare insieme a lei, in cambio le promette una promozione e l’archiviazione delle indagini a suo carico. Ottenuto il permesso per entrare nella filiale, Madeline potrà incontrare il capo dei rapinatori, Dalton Russell. Parlando con lui Madeline scopre il segreto dell’ascesa economica del presidente Case. Infatti nella sua cassetta di sicurezza ci sono le prove dei suoi rapporti con i nazisti durante il secondo conflitto mondiale. È indubbio che Case è diventato ricco impadronendosi dei soldi e dei preziosi degli ebrei prigionieri nei campi di sterminio. Russell non vuole disfarsi del contenuto della cassetta di sicurezza, in realtà lui e i suoi uomini non volevano commettere una rapina ma volevano solo i documenti utili a mettere alle strette Case.

Autumn in New York/ Su Tv8 il film con Richard Gere e Winona Ryder

A sua volta Frazier dà il via alle trattative con il capo Dalton, il primo approccio è telefonico poi i due si incontrano. Anche se tra i due si arriva ad un vero scontro sia verbale che fisico, nasce un rispetto reciproco tale da indurre Frazier a parlare della sua vita privata e delle difficoltà economiche che non gli permettono di sposare la sua ragazza. Intanto le forze speciali stanno per fare irruzione nella banca, sembra che un ostaggio è stato ucciso e non tempo da perdere. Per evitare la cattura i banditi si nascondono tra gli ostaggi dando vita al caos totale.

Finalmente tutti possono uscire dalla banca, Dalton invece si nasconde all’interno tenendo con sé i documenti e i gioielli. Quando si scoprirà la parete con il doppiofondo realizzato dai rapinatori pieno zeppo di oggetti di ogni tipo, nessuno sospetterà niente. In più, poiché risulta che nella banca non manca niente, il caso è chiuso. È passata una settimana, gli sportelli della banca hanno ripreso a funzionare; Dalton esce dal nascondiglio e va in direzione dell’uscita. Contemporaneamente arriva Frazier e Dalton riesce a mettergli in tasca un bel diamante. Il detective, che aveva ancora dei sospetti, si accorge che la una cassetta di sicurezza è stata ripulita di tutto il contenuto. Dopo un confronto difficile con Case, Frazier e il collega Mitchell consegnano l’anello che prova la colpevolezza del presidente a Madeline White, il gioiello sarà consegnato alla commissione che esamina i crimini di guerra. Quando il detective Frazier rientra a casa si accorge di aver in tasca un diamante. È un dono che Dalton ha voluto fargli affinché potesse donarlo alla fidanzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA