Inside Man/ Video, su Rete 4 il film di Spike Lee con Denzel Washington (15 gennaio)

Inside Man va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 15 gennaio, dalle 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2006 con la regia di Spile Lee, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Russell Gewirtz. Il montaggio è stato realizzato da Barry Alexander Brown, le musiche della colonna sonora sono state composte da Terence Blanchard. Nel cast sono presenti tra gli altri Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel Ejofor e Kim Director.

Inside Man, la trama del film

Ecco la trama di Inside Man. In quella che sembra essere una tranquilla mattina nel centro di New York, cinque malviventi vestiti allo stesso modo ossia con delle semplici tute da lavoro fanno irruzione nella sede centrale di un’importante banca americana prendendo immediatamente in ostaggio i presenti per ottenere l’accesso al prezioso caveau posizionato nei sotterranei della struttura. I 5 rapinatori per riuscire nel loro intento hanno deciso di imporre anche ai loro ostaggi di vestirsi esattamente come loro in maniera tale da non dare punti di riferimento alla polizia nel caso in cui volesse fare entrare all’interno della struttura dei cecchini per ucciderli. Appena la notizia arriva alla dirigenza della banca viene immediatamente avvertito il proprietario della stessa il quale non è tanto preoccupato delle somme di denaro presenti nel caveau quanto per una sua cassetta di sicurezza all’interno della quale sono nascosti documenti compromettenti sul suo passato che spiegano in maniera inequivocabile come si è riuscito ad ottenere un enorme successo dal punto di vista economico diventando così padrone di una delle più importanti banche di tutta America. Per evitare che il suo segreto possa diventare di dominio pubblico il potente bancario decide di ingaggiare una donna dalle straordinarie capacità nel mediare con malviventi in questo genere di situazioni per diciamo contrattare il rilascio degli ostaggi e soprattutto della struttura. La questione non sarà di semplice soluzione anche perché ovviamente arrivano gli agenti della polizia di New York che cercano ogni modo di portare avanti le indagini soprattutto soluzione del caso secondo quelle che sono le loro volontà. Naturalmente il bancario fare in modo di far pesare tutte le sue importanti conoscenze e politiche a partire da quella con il sindaco di New York. Alla fine fa entrare nella banca la mediatrice voluta dal magnate bancario che tuttavia dopo aver scoperto il terribile segreto del suo datore di lavoro che si è praticamente arricchito alle spalle degli ebrei nel corso della Seconda Guerra Mondiale portando avanti una sorta di alleanza con il regime nazista deciderà di fare un clamoroso colpo di scena con delle conseguenze davvero straordinarie.

Il trailer di Inside Man





