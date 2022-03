Inside out/ Su Italia 1 il film d’animazione di Pete Docter e Ronnie del Carmen

Inside out, film di Italia 1 con la sceneggiatura di Meg LeFauve e Josh Cooley

Inside out sarà trasmesso oggi, sabato 5 marzo, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Questo è un film d’animazione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2015 da Jonas Rivera e diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen.

La sceneggiatura è curata da Pete Docter, Meg LeFauve e Josh Cooley. Nella versione originale troviamo come doppiatori Amy Poehler, Phyllis Smith, Bill Hader e molti altri ancora. Nella versione italiana invece tra i doppiatori troviamo Stella Musy, Melina Martello, Daniele Giuliani, Paolo Marchese e altri.

Inside out, la trama del film: una piccola bimba e le sue emozioni

La protagonista della storia di Inside Out è una piccola bambina di nome Riley, con nella testa cinque emozioni che gestiscono una vera e propria sala controllo che scandisce le decisione e le azioni della ragazzina. Si tratta di Gioia, Disgusto, Paura, Rabbia Tristezza. Nonostante una calma apparente un giorno la vita della piccola viene sconvolta da un triste evento; i genitori scelgono di trasferirsi dalla città natale di Riley, il Minnesota, portandola quindi in una nuova scuola. Entrata in classe la piccola viene invitata a parlare proprio della sua terra d’origine, e mentre Gioia cerca di riportarle alla mente tutte le idee e ricordi felici, interviene Tristezza che la porta a cadere in un incredibile pianto. Inizia a questo punto una vera e propria combutta tra le due sensazioni del caso che vengono catapultate fuori dalla sala controllo.

A questo punto la situazione diventa piuttosto delicata; la ragazza viene privata dei suoi ricordi più importanti con le due emozioni costretta a dover riportare la situazione alla normalità ritrovatisi all’interno della sala che conserva tutti i ricordi più sopiti della piccola. Le due emozioni pur non andando d’accordo cercano una soluzione che riporti la situazione alla normalità, fallendo però diversi tentativi. La situazione riceve una svolta grazie all’aiuto di Bing Bong, l’amico immaginario di Riley quasi dimenticato dalla giovane. Attraverso un mezzo di quest’ultimo Gioia sembra ad un passo dal poter tornare all’interno della sala controllo, ma Bing Bong è costretto a farsi da parte venendo così dimenticato per sempre. Nel frattempo Riley presa dallo sconforto aveva preso la decisione di mettersi da sola in viaggio, scappando da casa, per raggiungere di nuovo il Minnesota. Grazie al lavoro congiunto di Tristezza e Gioia la piccola si ricongiunge ai genitori è ormai cresciuta, vede le sue emozioni lavorare in maniera combinata e collaborativa per il proseguo della sua vita.

