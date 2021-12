Insieme per forza/ Su Rete 4 il film con Michael J.Fox e Christina Ricci

Insieme per forza, film di Rete 4 diretto da John Badham

Insieme per forza va in onda oggi, 12 dicembre, a partire dalle ore 14:30 su Rete 4. Questo film appartiene ai generi commedia e azione ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1991. Il regista di questo film è John Badham mentre la sceneggiatura e il soggetto sono stati curati da Lem Dobbs e Daniel Pyne. All’interno del cast del film ci sono attori molto famosi a livello internazionale come Michael J. Fox, James Woods, Annabella Sciorra, Delroy Lindo, Stephen Lang e Christina Ricci. La fotografia del film è stata curata da Donald Mcalpine e Robert Prime mentre la colonna sonora è stata composta da Arthur B. Rubinstein.

Insieme per forza, la trama del film: un killer terrorizza New York

Leggiamo la trama di Insieme per forza. A New York c’è un serial killer che sta terrorizzando la città e sta creando scompiglio nel dipartimento di polizia. Lo chiamano tutti il Guastafeste e il suo unico scopo è quello di commettere crimini efferati. A sfidare questo maniaco c’è il detective John Moss, che non si da pace ma cerca in ogni modo di catturare questo criminale. Moss punta sull’aiuto del NYPD per poter finalmente mettere fine alla scia di omicidi dell’uomo pazzo. Ma il Guastafeste ha ben altri piani in mente. Un giorno, decide di sfidare la polizia, annunciando un omicidio in un night club. La polizia si prepara ad accoglierlo, ma questo psicopatico ha studiato tutto nei minimi dettagli e riesce a farla franca. John Moss è disperato, ma una mano potrebbe arrivare da un personaggio insospettabile. Nick Lang infatti, è una star del cinema di Hollywood, viziata e abituata ad una vita di lusso. Molti lo conoscono perché sullo schermo interpreta Smoking Joe Gunn, un personaggio molto noto all’interno dei film d’azione. Tuttavia, Nick deve interpretare un poliziotto per il suo prossimo progetto e decide che per calarsi meglio nella parte, deve entrare in polizia. Per questa ragione, entrerà in contatto con Moss e con il suo dipartimento. Tra peripezie e situazioni al limite del ridicolo, Nick Lang e John Moss formeranno una coppia strana ma efficace e potranno finalmente porre fine alla carriera sanguinaria de Il Guastfeste!

