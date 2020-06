Insieme per forza/ Video, su Rete 4 il film con Adam Sendler e Drew Barrymore

Pubblicità

Insieme per forza va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 14 giugno, a partire dalle ore 15. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Happy Madison Productions. La regia del film è stata curata da Frank Coraci con soggetto e sceneggiatura ideati e sviluppati da Ivan Menchell e Clare Sera. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Tom Costain, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Julio Macat e le musiche della colonna sonora sono state composte da Rupert Gregson-Williams. Nel cast sono presenti Adam Sandler, Drew Barrymore, Bella Thorne, Emma Fuhrmann, Alyvia Alyn Lind e Braxton Beckham.

Insieme per forza, la trama del film

Ecco la trama di Insieme per forza. Jim è un uomo che purtroppo in ragione della prematura scomparsa della propria moglie, ha dovuto affrontare gran parte delle esigenze della vita da solo ed in particolar modo tutto quello che è legato alle sue tre figlie. Tantissime questioni complesse per lui, il che non sempre lo ha reso felice ed efficace nel suo ruolo di genitore. Dopo aver trascorso gran parte della sua esistenza nel ricordo dell’amata moglie, decide di seguire il consiglio di un caro amico ed in particolar modo di iniziare a incontrare qualche altra donna con la quale magari ricostruire il suo prossimo futuro.

Lauren è a sua volta una donna alle prese con diverse problematiche per quanto concerne la vita sentimentale perché il suo matrimonio è naufragato per una serie di incomprensioni e soprattutto dal punto di vista caratteriale ed ora si ritrova a dover gestire due figli entrambi maschi che naturalmente soffrono la mancanza di una figura paterna. Una cara amica di Lauren riesce a convincere quest’ultima dell’esigenza di dover riprendere in mano la sua vita sentimentale e quindi incontrare un uomo che possa finalmente renderla felice. Siccome i due rispettivi amici sono tra di loro amici, decidono di organizzare un incontro galante tra Jim e Lauren.

Nonostante le buone intenzioni, l’incontro si rivela un vero e proprio disastro tant’è che entrambi si rendono conto di non essere più in grado di poter portare avanti una relazione sentimentale. Qualche giorno più tardi i due si incontrano in un supermercato e si scambiano dei consigli per quanto riguarda i figli in quanto la donna è molto più abile nel gestire le esigenze della sfera femminile mentre l’uomo ovviamente può dare delle dritte molto interessanti per rendere più felici i due maschietti. Durante questo incontro finiscono per scambiarsi le rispettive carte di credito per cui Jim qualche ora più tardi deve raggiungere la casa di Lauren per restituirle la carta di credito.

In questa occasione entrambi vengono a sapere della fine del fidanzamento dell’amica di lei con il capo di Jim proprio in procinto di partire per un viaggio in Sudafrica. Entrambi avranno l’idea di acquistare i biglietti e quindi si ritroveranno con le rispettive famiglie in Sudafrica per vivere un’emozionante vacanza che farà finalmente nascere tra di loro l’amore.

