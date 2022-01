Insigne al Toronto?/ Calciomercato Napoli: il capitano lascerà a giugno, i dettagli

Il calciomercato invernale potrebbe regalare nuovi innesti al Napoli per la seconda parte della stagione ma intanto si stanno sempre di più concretizzando anche le possibilità di vedere Lorenzo Insigne al Toronto dal prossimo giugno. In scadenza di contratto al termine di questa stagione, il capitano azzurro è stato accostato da tempo a diverse squadre del nostro campionato quali Inter e Milan a causa della mancata intesa con i dirigenti partenopei in merito ad un prolungamento del rapporto lavorativo. Gli attriti tra il patron De Laurentiis ed il calciatore, insieme con il suo entourage, sono ben noti a tutti e la distanza tra domanda ed offerta non è affatto diminuita negli scorsi mesi.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Tuanzebe è il primo colpo, tra i pali via Meret ma ecco Perin!

La voglia di provare un’avventura all’estero, insieme con i motivi sopracitati, stanno quindi spingendo Insigne ad accettare il corteggiamento del Toronto, squadra della MLS che aveva già portato in Nord America Sebastian Giovinco qualche anno fa. Stando alle indiscrezioni più recenti, l’attaccante della Nazionale italiana dovrebbe percepire ben 8 milioni di euro netti all’anno per le prossime cinque stagioni a cui si aggiungeranno diversi benefit.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ounas e Petagna restano. Ecco Anguissa, i dettagli

CALCIOMERCATO NEWS: INSIGNE AL TORONTO DA GIUGNO

L’ufficialità del futuro passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto Fc avverrà entro marzo, in occasione della chiusura del calciomercato della Major League Soccer ed in concomitanza con il prossimo inizio del nuovo campionato. Grande il rammarico da parte dei tifosi e di diversi addetti ai lavori, i quali si auspicavano la permanenza del loro beniamino nella squadra che ama fino al termine della sua carriera.

LEGGI ANCHE:

Zambo Anguissa al Napoli/ Calciomercato news: cifre, dettagli e l'aneddoto su Bielsa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA