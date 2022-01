Insigne al Toronto/ Calciomercato: Ufficiale l’annuncio dei canadesi, addio Napoli

Si attendeva con grande apprensione e alla fine è arrivato puntuale l’annuncio del trasferimento ufficiale di Lorenzo Insigne al Toronto FC dal prossimo luglio, con buona pace dei tifosi del Napoli. Il mancato rinnovo del contratto a causa dell’eccessiva distanza tra la domanda del calciatore e del suo entourag rispetto all’offerta proposta dal club e dal patron De Laurentiis hanno portato l’attaccante a scegliere di vivere un’avventura lontano non solo dall’Italia ma anche dall’Europa, così da avere la certezza di non incontrare la sua squadra del cuore in futuro.

La scelta di questa decisione è dipesa inoltre sicuramente dall’importante contratto che Insigne ha firmato con il Toronto, società che gli garantirà 11.5 milioni più bonus ed ulteriori benefit per i prossimi quattro anni. Il campione d’Europa segue così le orme di un altro italiano che ha vissuto diverse stagioni con i canadesi nel recente passato, ovvero Sebastian Giovinco, a testimonianza dell’attenzione rivolta dalla MLS nei confronti del nostro campionato.

CALCIOMERCATO NEWS: UFFICIALE LORENZO INSIGNE AL TORONTO

L’approdo di Lorenzo Insigne al Toronto da luglio risulta essere certamente una delle mosse di calciomercato più importanti avvenute nel corso di questa sessione invernale. Nel comunicato pubblicato sul sito della squadra si può leggere: “Toronto FC ha annunciato oggi che l’ala italiana Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per unirsi al club per quattro anni a partire dal primo Luglio 2022. Sarà aggiunto alla rosa con la regola del giocatore designato (ovvero un calciatore il cui stipendio supera il tetto salariale imposto in MLS per le società ndr) in attesa di ricevere il suo certificato di trasferimento internazionale.”

