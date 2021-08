Insigne all’Inter?/ Calciomercato news, il Napoli non garantisce lo stesso stipendio

CALCIOMERCATO NEWS, LORENZO INSIGNE ALL’INTER

Il calciomercato estivo può essere davvero imprevedibile ed in questo mese di agosto la sorpresa potrebbe essere rappresentata dal trasferimento di Lorenzo Insigne all’Inter. Stando alle indiscrezioni provenienti dal Corriere dello Sport, lo stesso calciatore avrebbe dichiarato ai compagni “Sì è vero, c’è la possibilità di andare via” aprendo dunque al possibile approdo in nerazzurro come gli sarebbe stato comunicato dal suo agente Vincenzo Pisacane. Il contratto in scadenza con il Napoli nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione, sembra sempre più lontano dall’essere rinnovato con le parti che non accennano a trovare una soluzione che accontenti tutti, ricordando l’offerta da 3.5 milioni di euro del patron De Laurentiis contro i 6 milioni di euro a cui vorrebbe arrivare l’attaccante, cifra questa che gli verrebbe invece garantita dal club lombardo per i prossimi cinque anni. Inoltre, se non dovesse arrivare subito l’Inter potrebbe anche pensare di aggiudicarsi Insigne a gennaio.

CALCIOMERCATO NEWS, NIENTE RINNOVO COL NAPOLI

Le chances di vedere Lorenzo Insigne all’Inter potrebbero dunque crescere nei prossimi giorni. Nella passata stagione Insigne è riuscito a collezionare 19 reti ed ha fornito undici assist vincenti per i suoi compagni in ben 48 presenze complessive tra campionato e coppe varie con la maglia del Napoli, oltre ad aver vinto gli Europei con la Nazionale italiana del ct Mancini. L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di aggiudicarselo versando 15 milioni di euro nelle casse dei partenopei a cui andrebbe pure Alexis Sanchez ma il cileno non sarebbe gradito al club azzurro a causa dell’elevato ingaggio attualmente percepito. Il Napoli chiede 30 milioni di euro per lasciar partire Insigne ma sarebbe disposta anche ad accettare Matias Vecino per volere di mister Spalletti. Il tecnico nerazzurro Inzaghi non vorrebbe in ogni caso perdere l’uruguaiano ed è probabile che le società cerchino altre soluzioni per concludere l’operazione.

