Instagram chiederà etnia agli utenti/ “Dobbiamo capire come funziona per comunità”

Instagram chiederà ai suoi utenti di indicare la propria etnia. L’annuncio arriva dal numero uno del popolarissimo social, Adam Mosseri. Instagram intende capire a quali etnie appartengano i propri utenti per capire in quale modo le diverse comunità sfruttano il social, così da poter apportare delle modifiche volte a promuovere l’equità e l’inclusività.

A breve, quindi, alcuni utenti residenti negli Stati Uniti scelti in modo casuale vedranno presto comparire un invito a partecipare a un sondaggio, ospitato dal gruppo di ricerca internazionale YouGov. Le domande del sondaggio, volte a capire l’etnia dell’utente e le abitudini di utilizzo di Instagram, saranno facoltative e i dati raccolti saranno resi anonimi, suddivisi e infine archiviati in alcuni istituti di ricerca statunitensi, tra cui la Texas Southern University, la University of Central Florida, la Northeastern University e gli Oasis Labs. “Se vogliamo assicurarci che Instagram sia un’esperienza giusta ed equa, dobbiamo capire come funziona per le diverse comunità” ha dichiarato Mosseri durante la presentazione della nuova funzionalità.

Instagram chiederà l’etnia degli utenti per favorire le comunità discriminate

Instagram ha assicurato che le risposte ricevute non saranno volte a limitare l’esperienza degli utenti sulla piattaforma e, soprattutto, saranno scollegate dagli account in modo da non poter risalire alle persone che hanno fornito quella determinata risposta. L’obiettivo dichiarato dalla piattaforma è capire l’impatto di Instagram sulle diverse comunità, proseguendo quindi il lavoro iniziato nel 2020 con la creazione di un team dedicato interamente all’equità e allo studio dell’algoritmo per combattere i pregiudizi basati sull’etnia.

Da parte degli attivisti, come sottolinea InsiderPaper, da tempo sono arrivate numerose esortazioni a riflettere sul modo in cui le piattaforme social influiscono sulle comunità di persone discriminate. Secondo la denuncia degli attivisti, infatti, i social sono spesso causa di una maggiore discriminazione. Ora non resta che capire in quale direzione si muoverà questa nuova funzionalità di Instagram e attendere i primi provvedimenti che saranno presi contro il fenomeno dell’odio online.

Race Measurement Survey 🗞 Starting today we’ll ask a random assortment of people in the US to take an optional survey hosted by @yougovamerica where they can share their race/ethnicity. All responses are encrypted and can’t be connected to your account.https://t.co/wh5Ok54w1W pic.twitter.com/zTNBl3Ctkf — Adam Mosseri (@mosseri) July 28, 2022













