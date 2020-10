INSTAGRAM COMPIE 10 ANNI/ Per festeggiare lancia nuove funzioni

Compie dieci anni Instagram, il social network che ha cambiato negli anni la cultura globale e il nostro modo di comunicare e di vivere. Era il 6 ottobre del 2010 quando Kevin Systrom e Mike Krieger inventarono il social network, che sarebbe stato acquistato da Facebook soltanto due anni dopo. «Dalla moda al cibo, dall’intrattenimento al viaggio all’emergere del #weeklyfluff, le persone su Instagram hanno dato forma al mondo che le circondava», ha commentato il numero uno di Instagram Adam Mosseri. «Chi avrebbe mai pensato che nel 2014 l’astronauta Steven R. Swanson avrebbe condiviso il primo selfie caricato su Instagram dallo spazio, o che nel 2019 un piccolo, umile uovo avrebbe battuto un record mondiale. Abbiamo anche visto – ha aggiunto Mosseri – come le persone di tutto il mondo possono unirsi reciprocamente per ricevere supporto e connessione, con conversazioni importanti quali #setembroamarelo, #iweigh, #realconvo, # 366daysofkindness e #kindcomments. E come la nostra community ha usato Instagram per denunciare problemi quali il razzismo sistemico e l’ingiustizia, aiutando a diffondere movimenti come #blacklivesmatter, #metoo, #lovewins e tanti altri».

INSTAGRAM, LE NUOVE FUNZIONI

E per celebrare questi traguardi la piattaforma regala agli utenti nuovi prodotti e funzioni.«Sappiamo che aggiornare una app utilizzata da più di un miliardo di persone è una grande responsabilità – ha spiegato Mosseri – ma è importante adattarsi. Sono entusiasta all’idea di come questi cambiamenti aiuteranno la nostra comunità a creare nuove ondate di cultura e non vedo l’ora di scoprire in che modo ci ispirerete nel futuro». Quattro le novità principali introdotte dalla piattaforma. La prima riguarda le stories, da oggi sarà infatti a disposizione degli utenti una mappa/calendario delle storie, che raccoglierà tutte le stories condivise negli ultimi tre anni. Dalla mappa, sarà anche possibile scaricare e salvare le stories o metterle in evidenza negli ‘Highlight‘. La seconda novità riguarda l’introduzione di una timeline che ripercorre i momenti cruciali della storia di Instagram. Lo shopping, questa la terza novità, sarà ora disponibile anche su IGTV (mentre viene annunciato anche un test su Reels). Per la quarta novità Instagram ha pensato a una sorpresa, non resta che scaricare l’aggiornamento e scoprirla.



