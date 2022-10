Instagram down 31 ottobre/ Account sospeso e follower spariti, che cosa fare?

Instagram down? Sono sempre più numerose le segnalazioni degli utenti che oggi, 31 ottobre 2022, stanno notando perdite significative di follower se non la cancellazione totale del proprio account. Che cosa sta succedendo e che cosa bisogna fare? Non sembra uno scherzetto di Halloween, quello che sta accadendo in queste ore sta preoccupando seriamente molti utenti che hanno ricevuto un messaggio simile a questo: “Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 ottobre 2022”.

Videogiochi migliorano capacità cognitive bimbi/ Lo studio: “Memoria potenziata”

A quanto si apprende, non si tratta di una truffa ma di un probabile bug interno a Instagram. La piattaforma ha infatti intrapreso una campagna volta a eliminare gli account fake, ma è possibile che questa pulizia abbia avuto qualche errore e abbia quindi preso di mira anche degli account reali e attivi. Un down di Instagram che ha colpito anche il numero di follower: i profili con 100.000 seguaci hanno registrato perdite anche di 2.000 o 3.000 follower. Al momento Instagram ha dichiarato di essere consapevole del problema, ma non è ancora chiaro quali possano essere le tempistiche per un ritorno alla normalità. Segnalate anche difficoltà nel caricamento del proprio feed e dei profili delle persone seguite. Insomma, uno “stop” su tutta la linea. Nel frattempo, cosa si può fare se il proprio account risulta sospeso?

Meta, azioni hanno perso un quarto del valore/ Tegola per Facebook & Co.

Instagram down oggi 31 ottobre, account sospeso o eliminato: che cosa fare

Le altre piattaforma social, soprattutto Twitter, pullulano di segnalazioni di utenti che hanno tentato di accedere al proprio account Instagram e si sono trovate davanti una scritta simile a questa: “Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 ottobre 2022”. Una scritta priva però di motivazioni, un dettaglio che potrebbe avvalorare l’ipotesi di un errore interno alla base del down di Instagram. Anche in questo caso, nonostante si tratti di un possibile bug, viene offerta all’utente la possibilità di contestare questa decisione entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. Per il momento non si hanno notizie di utenti che hanno riavuto indietro l’account dopo aver premuto questo pulsante, ma come detto potrebbe volerci del tempo per risolvere il problema.

iPhone 15 Pro senza tasti fisici?/ Il nuovo melafonino potrebbe avere due solid state

Potete tentare la procedura di recupero del vostro account, ma attenzione a non esagerare con i tentativi, perché Instagram potrebbe considerare sospetta la vostra attività e bloccarvi di conseguenza al di fuori della piattaforma. Questo down di Instagram arriva appena una settimana dopo il down registrato da WhatsApp, che ha gettato nel panico numerosi utenti dell’app di messaggistica all’improvviso impossibilitati a inviare e ricevere messaggi.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA