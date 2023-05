Instagram down: app non funziona in tutto il mondo/ Migliaia di segnalazioni

L’applicazione Instagram è in down, non funzionante. A partire da poco dopo la mezzanotte di ieri, ora italiana, quindi fra domenica 21 e lunedì 22 maggio 2023, l’app di Meta ha smesso di funzionare e il blocco è risultato essere di fatto completo visto che non si riesce a pubblicare nulla, ne foto, ne video, ne tanto meno stories, ma non si riesce neanche ad aggiornare il feed di modo da poter vedere i contenuti degli utenti, e infine, non si riesce ad inviare i messaggi tramite Direct. A confermare la situazione di Instagram in down è il portale Downdetector, che segnala i vari malfunzionamenti delle reti, che siano applicazioni, siti web o compagnie telefoniche.

Il picco di segnalazioni è scattato proprio dopo la mezzanotte e nel giro di pochi minuti è cresciuto in maniera esponenziale, superando le 26mila. Le segnalazioni hanno poi iniziato a calare anche per via del fattore notte, ma restando comunque diverse migliaia. Il dato è restato molto alto come scrivono anche i colleghi di Fanpage, visto che, se in così tanti hanno segnalato il malfunzionamento di Instagram significa che si tratta di un problema strutturale e che di fatto l’applicazione non funziona più.

INSTAGRAM DOWN, L’APP NON FUNZIONA IN TUTTO IL MONDO

Tra l’altro si tratta di un problema che si è esteso in tutto il mondo visto che, guardando la rete di diffusione del down di Instagram, si può chiaramente notare come le segnalazioni non arrivino solo dall’Italia ma da tutto il mondo, di conseguenza sembrerebbe trattarsi di qualcosa di serio. In ogni caso il down pare per ora riguardare solamente Instagram e non anche altre applicazioni che fanno parte del gruppo Meta, leggasi Facebook e WhatsApp.

In passato, infatti, è successo che down strutturali colpissero tutte e tre le piattaforme in contemporanea, ma al momento sembrerebbe comunque funzionanti, nonostante sempre Downdetector abbia registrato alcune segnalazioni anche per Facebook e WhatsApp. Attendiamo comunicazioni ufficiali da Instagram per capire cosa stia succedendo.

