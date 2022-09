Instagram down, “app si chiude automaticamente”/ “Black out” di qualche minuto

Instagram down: l’app si chiude in automatico

Problemi per milioni di utenti social dopo l’Instagram Down, ossia il momentaneo non funzionamento del noto social network. Nel pomeriggio di oggi, 22 settembre, l’app ha smesso di funzionare per alcuni minuti, gettando come di consueto nel panico milioni di persone in giro per il mondo. Il social appartenente alla famiglia di Meta, infatti, ha fatto registrare problemi non solamente in Italia ma un po’ in tutto il mondo, come è possibile vedere su Twitter, dove si sono riversati tantissimi utenti in cerca di riscontro, come spesso accade.

Intorno alle 18.30, infatti, l’app di Instagram ha smesso di funzionare. Aprendola, si chiudeva automaticamente, non permettendo di entrare nel proprio profilo social. Una situazione che hanno riscontrato milioni di persone, come è stato possibile notare su Twitter, dove in pochi istanti l’hashtag #InstagramDown è finito virale. Se per alcuni utenti il problema è stato risolto in pochi minuti, però, per altri non è stato lo stesso.

Instagram down: utenti su Twitter in cerca di spiegazioni

Come spesso accade quando c’è un problema con un social network, milioni di utenti si riversano su Twitter e così è avvenuto anche questa volta, dove con l’hashtag “Instagram Down” in tanti hanno spiegato di aver avuto un vero e proprio blackout nell’uso dell’applicazione. Se però per alcuni il problema è durato poco, circa una decina di minuti, altri utenti hanno continuato ad avere ancora problemi dopo più di 40 minuti.

In questo caso, il problema si presenta aprendo l’applicazione. Chi infatti cerca di entrare su Instagram attraverso la app è stato automaticamente “rispedito” fuori. Gli utenti hanno cercato un confronto su Twitter, dove in pochi minuti l’hashtag #Instagramdown è finito in tendenza. Tanti i commenti ironici, come il seguente: “Quando improvvisamente Instagram si chiude da sola, ma tu sei studiata e vai su twitter per verificare cosa sta succedendo prima di andare in panico o prendersela con il cellulare riavviando 80 volte”.

