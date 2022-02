Instagram down e Facebook in tilt/ Cos’è successo: “rivolta” e ironia su Twitter

Instagram e Facebook down in questi minuti. Le segnalazioni sono partite nella tarda serata di ieri, per poi crescere appunto ora. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma stando a quanto evidenziato da Downdetector, che si occupa del monitoraggio di servizi come questo, il 70% delle segnalazioni per quanto riguarda Instagram down riguardano il caricamento, il 19% la connessione server, mentre l’11% l’applicazione. Problemi anche per Facebook, l’altro social di Mark Zuckerberg. In questo caso il 71% delle segnalazioni riguardano il caricamento, il 23% l’applicazione e il 6% il profilo.

La mappa in tempo reale evidenzia che i problemi maggiori con Facebook sono riscontrati a Milano, Roma, Napoli e Palermo, quindi nelle grandi città, ma ci sono altre zone coinvolte. Ancora più marcati i disservizi se si guarda la mappa che riguarda Instagram. In questo caso sono “macchiate di rosso” anche Torino, Bologna e Perugia, ma problemi si registrano anche in altre città come Bari e Venezia.

FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN: IRONIA SU TWITTER

In Italia, dove l’uso dei social in questi minuti è intenso anche per via della finale del Festival di Sanremo 2022, Facebook e Instagram down non potevano passare inosservati. “Mi fa ridere che c’è #instagramdown ma a nessuno frega perché c’è Sanremo #Sanremo2022”, scrive un utente su Twitter. Qui ci sono commenti diversi, tra chi fa ironia come “Orietta Berti ha mandato in tilt sia Facebook che instagram. Immortale regina. #instagramdown #facebookdown” e “Che #Dio sia lodato: #facebookdown e #instagramdown cosi #Sanremo2022 me lo posso godere in Santa pace” e chi invece esprime lamentele per quanto sta accadendo: “Ma non è possibile che ogni volta si finisce sempre così? E sempre qui a controllare su Twitter, grazie unico social che salva le persone. Poi durante Sanremo? #instagramdown”. Una cosa però è sicura, questi problemi con Facebook e Instagram si stanno registrando anche all’estero in questi minuti…

