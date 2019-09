Instagram down oggi in Italia e nel mondo/ Perchè non funziona? Caos social

Instagram down, migliaia di segnalazioni per il malfunzionamento del celebre social network: perché non funziona? Il portale Downdetector traccia una quadro ben preciso: non sono smartphone o computer a fare le bizze, ma è il sistema a non funzionare. Sia via web che su applicazione, infatti, Instagram ha dei problemi di accesso ai contenuti e non è ancora chiara la natura del guasto: come accaduto recentemente, basti pensare al “down” del 12 agosto 2019, potrebbe essere un problema legato ai server. Per il momento l’azienda non ha rilasciato commenti in merito e c’è anche chi ipotizza un attacco hacker, in grado di causare l’impossibilità di aggiornare il feed o la scomparsa dei messaggi diretti. L’Italia è tra le nazioni più colpite, in particolare le grandi città come Milano e Napoli, ma anche gran parte del resto del mondo deve fare i conti con il malfunzionamento.

INSTAGRAM DOWN, PERCHE’ NON FUNZIONA?

Nuovi problemi di navigazione, dunque, dopo i down registrati su Yahoo Mail e su Bancoposta: come spesso accade in queste situazioni, la maggior parte delle segnalazioni è rintracciabile su Twitter, il social network “infallibile” per antonomasia. A differenza di Facebook, infatti, difficilmente si registrano down e gli utenti del web possono chiedere lumi a conoscenti-follower per comprendere la natura dei problemi. Qui di seguito vi proponiamo alcuni dei post: «Io che riavvio il modem per vedere se il problema era la mia connessione ma poi scopro che in realtà è #Facebookdown e #instagramdown che di Venerdì non avevano niente da rare», «Ormai tutte le volte che si viene a verificare un #instagramdown me ne accorgo solo grazie a Twitter», «Proprio quando dopo anni stavo per postare una foto nuova. #instagramdown». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul malfunzionamento di Instagram, attesa una presa di posizione da parte dell’azienda che gestisce uno dei social più amati al mondo.

