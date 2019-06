Instagram down oggi in Italia/ Problemi log-in, tutta colpa del nuovo algoritmo?

Non solo Vodafone down ma anche Instagram down oggi, seppur non nelle medesime proporzioni. E non è del tutto escluso che i disservizi registrati in riferimento al noto operatore telefonico non possano coincidere con quelli relativi alla celebre app che permette a milioni di utenti nel mondo di condividere foto, video e dirette tramite le apposite Stories. Le maggiori segnalazioni hanno a che fare oggi soprattutto con problematiche legate al log-in, sempre più frequenti tra gli utenti dell’app che incorrono spesso in malfunzionamenti che non permettono di portare correttamente a termine l’accesso al proprio profilo. In tanti hanno segnalato un vero e proprio blocco che sembra avere a che fare con le nuove regole di Instagram. Secondo i beninformati pare che sia di recente cambiato l’algoritmo della nota app al fine di tutelare la comunità di Instagram bloccando in pare i profili troppo “aggressivi” e che abuserebbero di azioni come “like” e followers. Tuttavia, alcuni utenti che sono andati incontro allo strano blocco sull’app, non hanno invece riscontrato problematiche da web.

INSTAGRAM DOWN: PROBLEMA CIRCOSCRITTO IN ITALIA

Il down di Instagram oggi riguarda una buona fetta di pubblico (circa il 36%) che ha segnalato malfunzionamenti in merito alla versione web dell’app. Non si tratta certamente di segnalazioni come quelle che hanno riguardato nel primo pomeriggio odierno Vodafone, già protagonista di un precedente down di grandi proporzioni solo due giorni fa, ma ad ogni modo qualche centinaio di utenti appassionati di questo social e che proprio non possono fare a meno di sfogliare gli scatti dei propri contatti o sbirciare tra le storie dei propri personaggi preferiti, si sono trovati di fronte ad un disservizio. Tramite il sito Downdetector è possibile anche concentrare le zone in Italia in cui si sono evidenziati i principali malfunzionamenti legati all’app: a Milano il numero maggiori di disagi, seguiti poi da Bari, Roma e Napoli, cin qualche segnalazione sporadica nel resto del Paese, da Torino a Ravenna, scendendo fino a Palermo.

