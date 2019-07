Instagram down oggi, non funziona/ Post, stories e video “bloccati”: cosa è successo

Instagram down: dopo Skype, che ieri ha dato parecchi problemi, un’altra applicazione molto usata dagli utenti non funziona. Le segnalazioni sui social network stanno crescendo a dismisura negli ultimi minuti, in Italia e all’estero. C’è chi spiega di non riuscire a pubblicare foto con il proprio account, altri invece vedono le proprie azioni “bloccate” durante l’utilizzo dell’applicazione. In realtà i disservizi di oggi, mercoledì 3 luglio, non sono isolati. Basta farsi un giro su DownDetector, il sito che raccoglie le segnalazioni di problemi tra app, siti web e operatori, per rendersi conto che le prime segnalazioni risalgono alla giornata di ieri. Diversi utenti hanno spiegato di non riuscire a visualizzare le Instagram Stories, altri invece hanno segnalato di non riuscire ad aprire i messaggi. E infatti il grafico delle “interruzioni” evidenzia un picco proprio in queste ore. Presto capire se il problema può rientrare in poco tempo o se bisognerà invece pazientare…

INSTAGRAM DOWN OGGI, MA C’È UNA NOVITÀ NELLE STORIES

E pensare che qualcuno stava già esultando per l’ultima novità lanciata da Instagram. Riguarda le Stories: l’applicazione offre ai suoi utenti una nuova funzionalità per rendere l’esperienza delle “storie” ancor più coinvolgente. Ci riferiamo allo sticker Chat, che permette di avviare conversazioni con gli amici direttamente dall’interno di una storia. Questa novità si aggiunge alle diverse funzioni dedicate alle Instagram Stories. Le funzionalità dello sticker Chat sono molto semplici: l’obiettivo è agevolare la creazione di una conversazione di gruppo con gli amici. In ogni caso la chat potrà essere interrotta e abbandonata liberamente in qualsiasi momento. La novità riguarda una nuova maniera di creare una chat in pochi semplici click e, perché no, anche per conoscere nuove persone con cui scambiare due chiacchiere. Ma in queste ultime ore è un po’ complicato riuscirci visto che Instagram sta avendo diversi problemi.

