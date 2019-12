Instagram down, perchè non funziona in Italia?/ Problemi su Stories e login: è caos

Instagram down, oggi 2 dicembre: nuovi problemi in corso per gli utenti del popolare social fotografico più usato al mondo. Nella giornata di oggi non sono mancate le numerose segnalazioni da parte di coloro che hanno registro ancora malfunzionamenti nell’uso dell’app, non solo da mobile ma anche da computer. Instagram è solito in questi giorni fare le bizze e il riscontro lo si apprende dalle numerose segnalazioni che si accavallano in queste ultime ore in Italia e non solo. In particolare nel nostro Paese la gran parte delle segnalazioni di malfunzionamento si registrano soprattutto nelle grandi città come Milano, Venezia, Roma e Napoli. A non andare in questa giornata, oltre all’app, è come spesso accade l’aspetto legato al login, con il 68% delle segnalazioni in merito, mentre il 31% degli utenti ha sottolineato malfunzionamenti relativi al sito web di Instagram. Anche nella giornata di ieri era stato segnalato un nuovo Instagram down, poi risolto, come evidenzia il sito Downdetector.it che raccoglie tutte le segnalazioni e i commenti degli stessi utenti.

INSTAGRAM DOWN, PERCHÈ NON FUNZIONA? LE SEGNALAZIONI

Nelle ultime ore non sono mancati i commenti degli utenti che segnalavano disagi nell’uso di Instagram a causa di un nuovo down. Si va così tra un blocco totale dell’app del social a malfunzionamenti specifici ad esempio solo in merito alle Storie. “Le storie mie agli altri escono ma io non posso vederle. Non mi escono le storie degli altri. Solo quando stanno in diretta”, si legge nei commenti sul sito Downloadetector.it. Ed ancora, “Non riesco a vedere ne le mie né le altre storie”, “Non mi fa pubblicare le Stories”. Ma c’è anche chi non può visualizzare i profili altrui e chi ha problemi con i messaggi in direct. Non mancano le segnalazioni di problematiche legate ad account compromessi ancora irrisolte, ma il problema maggiore è quello legato all’impossibilità totale ad accedere al social. Il problema sarà presto ripristinato? Attendiamo eventuali spiegazioni ufficiali direttamente da Instagram.

