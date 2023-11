Instagram e Facebook a pagamento arrivati in Italia/ All’apertura dell’app il messaggio “Vuoi abbonarti?”

Le versioni di Facebook e Instagram a pagamento sono arrivate anche in Italia. Dopo l’annuncio delle scorse settimane è iniziata la cosiddetta fase di roll out durante la quale viene rilasciatoa appunto l’upgrade dei due social per permettere a chi volesse di sottoscrive l’abbonamento mensile senza visualizzare le inserzioni. Molti di voi avranno sicuramente ricevuto un messaggio da parte di Instagram e/o Facebook o entrambi, attraverso cui vi viene chiesto se si vuole continuare ad utilizzare la versione senza costi aggiuntivi o meno. In poche parole, una volta aperte le due applicazioni incriminate si riceve il messaggio «Vuoi abbonarti o continuare a usare i nostri Prodotti senza costi aggiuntivi con le inserzioni?».

Nel messaggio di Meta si spiega che «le leggi stanno cambiando nella tua area geografica, pertanto abbiamo introdotto una nuova possibilità di scelta relativa al modo in cui usiamo le tue informazioni per le inserzioni». Vengono quindi proposte due opzioni, la prima che prevede il pagamento di 12,99 euro al mese, mentre la seconda di poter continuare ad usare i due spazi social senza alcun costo aggiuntivi.

INSTAGRAM E FACEBOOK A PAGAMENTO ARRIVATI IN ITALIA: SCELTE OBBLIGATE DAL GDPR

Nel caso si volesse pagare bisogna fare click sul tasto ‘Abbonati‘ che consente di “usare i tuoi account Facebook e Instagram senza inserzioni a partire da 12,99 euro al mese (imposte applicabili incluse)” sottolineando che “le tue informazioni non saranno usate per le inserzioni”.

La decisione di introdurre questa duplice versione di Facebook e Instagram, come ricorda l’Adnkronos, la si deve alle nuove regole imposte dal GDPR, il regolamento europeo sul trattamento dei dati degli utenti che ha di fatto “obbligato” la compagnia a dichiarare un consenso per raccogliere i dati degli utenti a scopi pubblicitari. Sostanzialmente chi decide di non abbonarsi potrà utilizzare Instagram e Facebook come fatto fino ad ora, quindi vedendo inserzioni pubblicitarie che comunque non sembrano invasive, di contro, chi vorrà abbonarsi, potrà visualizzare solo i contenuti dei profili seguiti.

