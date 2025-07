Instagram e Facebook a pagamento? Ecco tutto quello che devi sapere sulla nuova inserzione sulla pubblicità.

Instagram e Facebook a pagamento? Cosa devi fare dopo l’avviso sulle inserzioni

Cambiano ancora le regole di Instagram e Facebook. Negli ultimi giorni gli utenti della piattaforma stanno ricevendo un messaggio particolare sulla pubblicità. Se non sai cosa significa e come muoverti, ecco di seguito alcune informazioni che è importante conoscere.

Hai aperto Instagram o Facebook e ti è arrivato questo avviso: “Controlla se possiamo trattare i tuoi dati per le inserzioni“. Ti sei chiesto cosa significa e se fosse il caso di accettare o rifiutare il messaggio, ma prima di cliccare qualsiasi tasto è giusto saperne di più. La finestra uscita all’improvviso all’avvio dell’applicazione sta generando. il panico nei fruitori soprattutto perchè viene chiesto un abbonamento di 7,99 euro mensili. Ma tranquilli, Instagram e Facebook continueranno a mantenere la possibilità di essere utilizzate in modo gratuito, ecco come.

Instagram e Facebook, quanto costa e le nuove regole di Meta

Instagram e Facebook saranno a pagamento? Molti si sono spaventati e hanno pensato di dover pagare per utilizzare i social più famosi del web. La cifra di 7,99 euro si riferisce però ad un abbonamento per non vedere le inserzioni. Quindi, se non vuoi la pubblicità paghi, altrimenti sarai costretto a guardare alcuni spot se vuoi continuare ad utilizzare gratis le due piattaforme. L’avviso è arrivato a tutti gli utenti in Europa, dato che Meta sta cambiando le regole di fruizione dei social cercando probabilmente di ricavare denaro da chi può permettersi di sottoscrivere un abbonamento.

Probabilmente, i destinatari del messaggio sono coloro che lavorano sui social o utilizzano in maniera massiva Instagram e Facebook, e che quindi non possono permettersi di perdere troppo tempo guardando la pubblicità. Non solo, chi paga non verrà tracciato per scopi di marketing, mentre chi vuole utilizzare i due social in modo gratuito dovrà obbligatoriamente accettare la voce del trattamento dati personali per fini pubblicitari. In realtà ormai da diversi mesi si parla di un cambio di rotta di Meta riguardo a Instagram e Facebook. Più precisamente, nel 2023 era stato creato un sondaggio dove gli utenti esprimevano le loro preferenze sulla pubblicità durante l’utilizzo delle due applicazioni.

Instagram e Facebook diventano a pagamento? Il no della Commissione e la reazione degli utenti

E pensare che quasi un anno fa Meta aveva implementato una sottoscrizione ancora più cara, dove veniva imposto agli utenti un pagamento di 12,99 euro per gli smartphone e 9,99 per chi utilizzava i social sul web. Fortunatamente, però, la Commissione ha bocciato il progetto criticando il fatto che l’utente non aveva la possibilità di continuare ad utilizzare le app senza pagare. Così è stato ridotto anche il prezzo del recente abbonamento che si abbassa a 5,99 euro per chi non vuole vedere inserzioni sul browser.

Come hanno reagito i fruitori dei social a questa novità? Di certo si tratta di un nuovo modo piuttosto scomodo di utilizzare i due social, che spesso interrompe il cosiddetto ‘flow’ dello scrolling. Che faccia bene o male, sui social si iniziano a sentire i primi commenti, soprattutto di chi sta riscontrando problemi con le prime pubblicità.