Instagram e Facebook, nuovi strumenti a tutela degli adolescenti/ Dalla privacy ai contenuti sensibili

Nuovi aggiornamenti in programma per Facebook e Instagram, due delle principali applicazioni di Meta, con l’obiettivo di tutelare maggiormente gli adolescenti, i giovani e i ragazzi che utilizzano le stesse piattaforme. Come si legge su TgCom24.it si tratta di un pacchetto composto da più di 30 strumenti e risorse, per cercare di supportare al meglio adolescenti e i loro genitori sulla gestione dei contenuti che violano le regole social o che potrebbero essere considerati sensibili. Grazie a questo nuovo corposo aggiornamento, l’algoritmo di Facebook e Instagram sarà in grado di rimuovere quei contenuti non adatti ai più giovani, non comparendo più nel Feed e nelle Storie, oltre a Reels ed Esplora, due sezioni dove già in precedenza erano stati eliminati, anche se condivisi da qualcuno che è fra i nostri amici.

Per tutti gli adolescenti sarà inoltre attivata in automatico l’impostazione di controllo dei contenuti più restrittivi, già presente per i nuovi iscritti (sempre adolescenti), ma che ora verrà estesa anche a quelli che si erano registrati in precedenza. I controlli di raccomandazione dei contenuti, conosciuti anche come “Controllo dei contenuti sensibili” su Instagram e “Riduci” su Facebook, permetteranno di rendere meno semplice individuare dei contenuti o account sensibili in Cerca ed Esplora.

INSTAGRAM E FACEBOOK, NUOVI STRUMENTI A TUTELA DEGLI ADOLESCENTI: SUICIDIO, DISTURBI ALIMENTARI…

Per quanto riguarda invece alcuni temi come il suicidio, l’autolesionismo e i disturbi alimentari, la politica dei social sarà quella di non raccomandarli, sebbene Meta dia la possibilità alle persone di condividere i contenuti di questo genere. Qualora l’utente dovesse ricercare tali argomenti, verrà indirizzato verso risorse di esperti per poter chiedere aiuto, aggiornamento che sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

Infine, sarà più facile aggiornare le impostazioni sulla privacy, attraverso una notifica che inviterà gli utenti più giovani ad aggiornare le proprie impostazioni semplicemente tramite un click. Se si sceglierà “Attiva le impostazioni consigliate”, avverranno delle modifiche in automatico per limitare chi può ripubblicare i propri contenuti, ma anche tag e menzioni. Inoltre solo i follower potranno inviare messaggi, e ci sarà un aiuto per nascondere i commenti offensivi.

