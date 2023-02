Instagram e Facebook, spunta blu a pagamento/ Abbonamento da 11.99 dollari al mese

Arriva la spunta blu a pagamento per Instagram e Facebook, i due social di proprietà di Mark Zuckerberg più famosi al mondo. Sulla falsa riga di quanto introdotto da Elon Musk con Twitter, la concorrenza intende mettere in vendita il famoso badge di colore blu, in cambio di un costo mensile, un abbonamento. Solitamente la spunta blu è associata agli account verificati, leggasi in particolare personaggi famosi, ma anche aziende, giornali e via discorrendo, e rappresenta un marchio d’autorevolezza in quanto identifica immediatamente il nostro interlocutore.

ChatGPT non distingue tra vero e falso/ Quali sono le conseguenze sociali delle IA?

Zuckerberg intende quindi seguire Musk così come annunciato nelle scorse ore sul blog ufficiale di Muta. Nel dettaglio la funzione si chiamerà Meta Verified e verrà sperimentata prima di tutto in Australia e Nuova Zelanda, per poi essere estesa anche in altri Paesi. Il costo? 11,99 dollari al mese da fisso che salgono a 14 da mobile, e permetterà previa “autenticazione con un documento” di avere appunto la spunta blu associata al nome del proprio account, ma non solo. Si potranno ottenere anche delle funzioni aggiuntive come ad esempio la protezione extra contro i furti di identità e l’accesso rapido all’assistenza.

Catholic Match, app incontri per credenti/ Tinder per cattolici: ecco perché la Chiesa è critica

INSTAGRAM E FACEBOOK, SPUNTA BLU A PAGAMENTO: PER FAR EMERGE AZIENDE E PERSONAGGI IN ASCESA

La spunta blu di Instagram e Facebook si può acquistare solo se si ha più di 18 anni e ovviamente chi l’ha già ottenuta continuerà a mantenerla senza alcun pagamento. Secondo Meta, colloquiando con la BBC, si tratta di una novità che potrebbe aiutare piccole aziende o personaggi del web non ancora affermati, a poter emergere fra la massa, facendosi notare.

Nel contempo si tratterà di una nuova forma di introiti per Instagram, Facebook e Meta in generale, una società che soltanto pochi giorni fa ha lasciato a casa ben 11mila dipendenti per via di alcuni investimenti e strategie tutt’altro che azzeccate, leggasi il Metaverso. Al momento la reazione sui social alla spunta blu a pagamento è stata comunque tiepida visto che sono molti coloro che hanno storto il naso, pena il rischio di dare vita ad un calderone in cui tutti avranno il famoso badge di riconoscimento, facendo perdere allo stesso l’autorevolezza che lo contraddistingue.

DALLA GERMANIA/ La ritorsione russa per i Leopard passa dal cyber-spazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA