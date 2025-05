Gli amanti dei social network hanno un sogno: scoprire chi ha visitato il proprio profilo. Ecco il modo più efficace per scoprirlo.

Vorrebbero infatti avere le idee più chiare su chi siano le persone che visualizzano e danno quindi un riscontro positivo ai loro post. In realtà, non tutti sanno che c’è un metodo (efficace) per scoprire chi ha visitato il proprio profilo su Instagram. Si può infatti sapere chi interagisce con il proprio account mediante uno strumento che si chiama Insights, incluso “di serie” nel social network di proprietà del gruppo Meta.

Gli utenti possono quindi ottenere dei dati statistici su coloro che visualizzano i contenuti che vengono postati. Uno strumento – questo – che può essere utilizzato mediante l’app di Instagram per Android o iOS, ma anche da Web con l’apposito tool Creator Studio di Facebook. Alcune informazioni si possono inoltre ottenere collegandosi al sito web ufficiale di Instagram.

Come scoprire chi visita il tuo profilo Instagram

Avviando l’app di Instagram si possono vedere le statistiche del proprio account, pigiando sull’icona del profilo situata in basso a destra e visualizzare la sezione apposita. Fare tap sul simbolo ☰ (in alto a destra) e premere sulla voce Insights. In questo modo si possono leggere le informazioni e i dati di analisi relativi al profilo come il numero di followers, di account raggiunti e di account coinvolti. Pigiare sulla voce Numero totale di follower per poter ottenere informazioni più dettagliate sulle persone che seguono l’account, soprattutto grazie alla nazionalità e alla città di provenienza, alla fascia d’età e al genere di appartenenza.

Si può inoltre venire a conoscenza di chi guarda le storie su Instagram. Dopo averne pubblicata una, si possono infatti vedere i nomi di chi la visualizza e interagisce con essa. Fare tap sulla miniatura del profilo in basso e premere sulla propria immagine del profilo, in modo da visualizzare le storie. Fare uno swipe dal basso verso l’altro, in modo da vedere la schermata Visualizzazioni. Lì sono indicati i nomi delle persone che hanno visto la propria storia di Instagram e che hanno quindi interagito con questa.

Per vedere chi visualizza le proprie storie ci si può recare direttamente sul sito web di Instagram o sull’app per Windows. Una volta visualizzata la stories pubblicata in precedenza, si può premere sulla dicitura Visualizzato da, in modo da vedere i nomi degli utenti che hanno visto la storia.