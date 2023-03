Instagram, messaggi per rubare l’account/ Così il profilo viene hackerato con un link

Instagram, boom di truffe

Nuove truffe su Instagram. Tanti gli utenti che hanno ricevuto un messaggio privato, inviato da amici o conoscenti, che chiede se si sia mai ricevuto un sms con un link da Instragram, del tipo https://ig.me/. Allegata, la richiesta di non condividerlo, spiegando che a causa di alcuni problemi con il proprio account Instagram è necessario ad inviare un link ad amici per recuperarlo. Come spiega Leggo, arrivano messaggi del tipo “Non mi permette di entrare nel mio profilo e devo contattare due amici che possono aiutarlo ricevendo un link” oppure “Hanno inviato a tutti i miei follower lo stesso messaggio via sms, per favore copia il link e inviamelo immediatamente, è un link di hacking, posso segnalarlo subito…”.

Elon Musk "bocciato" da FDA/ No a Neuralink per l'impianto del chip nel cervello

Quel contenuto, ricevuto via sms, è un link inviato da Instagram per accedere al proprio account. Un link che non andrebbe condiviso perché permette di fare fare il login tramite app senza bisogno di inserire la password. Così facendo, gli hacker riescono ad entrare negli account Instagram altrui.

Come proteggersi dagli hacker

Chi ha ricevuto il contenuto con il link, dunque, molto probabilmente vedrà hackerata il proprio profilo. Così, un terzo sarà in grado di entrare nel profilo. Cosa fare, dunque, per evitare questo? Controllare se ci sono stati accessi non autorizzati nelle impostazioni dell’app, che via email comunica l’accesso anomalo da una posizione e da un device non utilizzato usualmente. Instagram chiederà poi se l’utente abbia effettuato l’accesso segnalato dal sistema come sospetto. Se si risponde di no, scattano delle procedure per difendere dall’accesso come ad esempio la conferma con dei codici ricevuti per confermare l’identità.

Social network vietati fino ai 15 anni in Francia/ Proposta di legge: "I genitori..."

Il secondo passaggio è cambiare password. Se infatti si ha il sospetto che qualcosa non va, è il caso di agire di conseguenza, scegliendone un’altra più complessa, che abbia un livello di sicurezza più alto e che contenga caratteri maiuscoli e minuscoli, simboli e numeri.

LEGGI ANCHE:

Apple produrrà chip in Germania/ Altro miliardo di euro nel Silicon Center di Monaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA