Instagram & minorenni/ Gli under 16 avranno un feed di contenuti più educativo

Delle volte scorrendo il feed di Instagram si trovano dei contenuti per i minorenni poco adatti. Proprio per questo motivo la piattaforma ha deciso di limitare la diffusione di questi post per gli utenti più piccoli, dando vita a una bacheca più educativa per i ragazzi.

Questa nuova misura sarà adottata a tutti i ragazzini al di sotto di 16 anni che sono presenti sulla piattaforma social. Infatti gli under 16, rispetto agli adulti, visualizzeranno meno cose rispetto al normale.

Contenuti Instagram minorenni: come attivare la nuova funzione

Grazie a questa nuova funzione, i contenuti su Instagram per i minorenni saranno diversi. Il mondo dei social ci sono parecchi ragazzini, anche molto piccoli e mostrare determinate contenuti a quest’età sicuramente non può essere educativo.

In passato, proprio Instagram, ha subito diverse accuse per quanto riguarda la censura dei propri contenuti illegali. Proprio per questo motivo Meta, ha deciso di dare un freno a questa diffusione di contenuti, soprattutto per quella fetta di utenti più giovane.

“Sarà quindi più difficile che i ragazzi possano imbattersi in contenuti spiacevoli durante la loro esperienza”, le parole del gruppo Meta che gestisce anche il colosso Facebook.

Instagram riguardo i minorenni, fa anche sapere che sta testando delle nuove modalità per spingere tutti gli adolescenti ad aggiornare le proprie impostazioni di sicurezza e privacy del loro stesso account. Questa funzione arriverà presto anche in Italia:

“Mostreremo delle notifiche agli under 18 – afferma – per invitarli a rivedere e gestire chi può vedere i loro contenuti, decidere da chi possono essere contattati, impostare il controllo di contenuti sensibili e gestire il tempo di permanenza in app”.

I minorenni avranno la possibilità di selezionare loro stessi i contenuti che reputano inappriopriati per la loro età. Per attivare la sensibilità di questi contenuti è necessario andare su Controllo dei Contenuti Sensibili presente sulle Impostazioni della piattaforma. La società sottolinea: “Tali contenuti non violano le Linee Guida della community di Instagram, ma riguardano argomenti che alcune persone possono ritenere spiacevoli”.











