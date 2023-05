Instagram, novità GIF: si possono usare per commentare/ Social si avvicina a Facebook

Arrivano importanti novità per quanto riguarda Instagram, il social network di proprietà di Mark Zuckerberg e che fa capo a Meta. Come fatto sapere dalla stessa società, è ora possibile commentare con una GIF, una classica foto animata. L’azione è possibile sia nei post quanto nei Reel, e di fatto uniforma Instagram a Facebook, dove già da tempo si possono usare le foto e le GIF per commentare.

Nonostante il pubblico del social fotografico sia senza dubbio più “purista” rispetto a quello di Facebook, e avrebbe quindi gradito evitare questa implementazione, i capi di Instagram hanno deciso di introdurre la novità, sperando ovviamente di non incappare in un clamoroso autogol. La novità di fatto era in test da tempo come ricorda Hdblog, ma adesso è disponibile per tutti e dovrebbe essere attuabile già ovunque o al massimo sarà questione di ore. Le GIF, come avviene già per WhatsApp e Facebook, verranno pescate da Giphy, di proprietà di Meta, e già in uso da tempo nelle Stories di Instagram. Come fare per commentare un post o un reel con delle foto animate?

INSTAGRAM, DAI GIF ALLE REEL: ECCO LE NOVITA’ ANNUNCIATE

Basterà fare click sul tasto che apparirà nella schermata dei commenti, di fianco al box dove bisogna inserire il testo. Meta, oltre alla novità GIF, ha annunciato anche dell new entry per quanto riguardano i Reel, in questo caso, in arrivo nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda i filmati brevi sarà più semplice crearli e soprattutto saranno più efficaci visto che i nuovi controlli permetteranno di dividere più facilmente una clip video, ma anche rallentare o velocizzare lo stesso filmato, ed infine, sostituire una clip con un’altra senza cambiarne la durata o eventualmente l’ordine degli elementi del Reel. Si tratta senza dubbio di modifiche molto significative, a cominciare da quelle riguardanti le GIF che rappresentano un vero e proprio inedito per Instagram.

