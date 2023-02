Instagram, pubblicità gratis a Sanremo?/ Audiocoop a Striscia “Dicano se c’è accordo”

Instagram ha ricevuto pubblicità gratis al Festival di Sanremo 2023? Il caso arriva a Striscia la Notizia, dove Pinuccio, l’inviato della rubrica “Rai Scoglio 24”, si è occupato di approfondire il rapporto tra la kermesse ligure andato in onda sull’emittente di Stato e la piattaforma privata di Mark Zuckerberg, che ha ottenuto una straordinaria visibilità nel corso delle serate musicali.

Il riferimento, in particolare, è alla promozione portata avanti dalla co-conduttrice nonché influencer Chiara Ferragni, la quale di fronte a milioni di spettatori ha creato un account sul social network al direttore artistico Amadeus e insieme a lui ha condotto alcune dirette dalla risonanza clamorosa. È proprio in virtù di ciò che in molti hanno parlato di pubblicità occulta e chiedono di capire se ci fosse o meno una intesa economica tra le due parti. A parlarne, ai microfoni del tg satirico nella puntata che andrà in onda questa sera, è stato Giordano Sangiorgi, presidente di AudioCoop.

Instagram, pubblicità gratis a Sanremo? Il caso a Striscia la Notizia

“Nel caso ci fosse un accordo promozionale tra la testimonial Chiara Ferragni e la Rai, chiediamo a quanto ammonti l’importo. In caso contrario vorremmo che questo importo venisse quantificato e monetizzato, con richiesta di pagamento”. A lanciare l’appello a Striscia la Notizia è stato Giordano Sangiorgi. Il numero uno dell’associazione di etichette indipendenti chiede che venga fatta chiarezza sul caso della pubblicità gratis di Instagram al Festival di Sanremo 2023.

Inoltre, ha puntato il dito contro la piattaforma di Mark Zuckerberg. “Instagram fa parte di quel circuito di piattaforme social che spesso ha eluso il pagamento dei giusti diritti che spettavano alla filiera della musica”. Anche Associazione Fonografici italiani recentemente aveva in tal senso presentato una vertenza contro Meta. Il servizio completo dell’inviato Pinuccio verrà trasmesso questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 20.35.

