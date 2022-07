“Instagram punterà sempre più su video”/ Mosseri: “Foto sua eredità, ma ci si evolve”

Instagram punterà sempre di più sui video, meno sulle foto. A rivelarlo, attraverso un post, è stato Adam Mosseri, l’amministratore delegato dell’amato social network. Una spiegazione necessaria dopo che molti utenti, tra cui persino Kim Kardashian, si erano lamentati per i cambiamenti che sono stati apportati nelle ultime settimane all’applicazione più utilizzata dagli influencer e dai content creator.

Amazon Prime, prezzi in aumento: +39% per cento per l'annuale/ Salasso per abbonati

“Dovremo abituarci a questo cambiamento. Stiamo lavorando a diverse modifiche per rendere l’esperienza migliore”, ha innanzitutto chiarito il numero uno del social network. Una delle novità, in tal senso, è rappresentata dal Full Feed Screen, che è ancora in fase di test. Si tratta, nel dettaglio, di un feed a schermo intero simile a quello di TikTok. Per quanto riguarda le foto, invece, l’amministratore delegato è stato chiaro. “Esse rappresenteranno una importante eredità e continueranno ad essere supportate dall’applicazione. Noi amiamo le foto e sappiamo che ci sono molti utenti che le amano. Nonostante ciò stiamo puntando sempre più sui video”.

Xiaomi 12 Lite 5G/ Il nuovo smartphone medio gamma top: caratteristiche e prezzi

“Instagram punterà sempre più su video”: le anticipazioni di Adam Mosseri sul social network

Adam Mosseri, amministratore delegato di Instagram, ha ribadito che il social network continuerà a puntare sempre di più sui contenuti video. “È evidente che siano molto importanti anche se non cambia nulla nelle impostazioni, anche solo guardando il feed cronologico. Le persone condividono sempre più video e meno foto”. I cambiamenti apportati finora, nonostante le polemiche, non fanno altro che rispecchiare quelli che sono le preferenze e le tendenze dettate dagli utenti.

L’evoluzione verso questa direzione, secondo il numero uno del social network, è dunque inevitabile. “Dovremo anche evolverci, perché il mondo sta cambiando rapidamente e dovremo cambiare insieme ad esso.Continueremo a cercare di migliorare i consigli perché riteniamo che sia uno dei modi più efficaci e importanti per aiutare i creatori a raggiungere più persone”, ha concluso.

Agenzia delle Entrate, giallo attacco hacker/ Sogei "Nessun furto di dati e riscatto"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adam Mosseri (@mosseri)













© RIPRODUZIONE RISERVATA