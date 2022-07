Instagram streaming video live: in arrivo la rivolzione delle dirette

Cosa è lo streaming video live di Instagram? I social sono sempre in continuo aggiornamento e questa volta il colosso statunitense ha realizzato una funzionalità davvero interessante e alcuni utenti hanno la possibilità di utilizzare la nuova funzionalità poiché l’azienda ha iniziato una fase di test del Live Producer.

Quest’ultimo permette a tutti gli utenti di trasmettere live in diretta per condividere ogni esperienza utilizzando software di terze parti. Quindi i cosiddetti streamer, non dovranno più fare affidamento solamente al loro smartphone per realizzare video, poiché Live Producer si integra perfettamente con programmi terzi, come per esempio i migliori software per streammare: Streamlabs, OBS, Streamyard, ecc.

Instagram streaming video live: ecco come funziona

Instagram streaming video live, come funziona? Uno dei membri di Meta ha rivelato a TechCrunch (azienda che lavora costantemente a nuove idee per rendere Instagram Live la migliore piattaforma) che stanno testando un nuovo metodo che permetterà agli utenti di trasmettere dirette utilizzando un programma di streaming.

Quindi verrà richiesto di scaricare il programma di streaming che si preferisce per poter trasmettere le live su Instagram direttamente al computer. Quindi è possibile trovare l’URL da inserire e la Stream Key direttamente all’apertura del programma. In questi due facilissimi passi si potrà trasmettere la Instagram Live.

Inoltre è necessario andare sul sito ufficiale di Instagram, premere su “Aggiungi post“e dopo su “Live“. Il passaggio seguente sarà quello di scegliere “Vai in diretta” e inserire il titolo che si vuol dare. Un ulteriore funzione interessante è quella di potersi esercitare anche da solo senza la necessità di rendere tutto pubblico. Per concludere, si dovrà copiare la Stream Key.

Con questi semplicissimi passaggi è possibile usufruire della nuova funzionalità di Instagram streaming video live. Il mondo dello streamer da questo momento in poi avrà una nuova svolta.

