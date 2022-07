Instax mini EVO Hybrid/ Vintage, ma con funzioni innovative: i dettagli

instax mini EVO Hybrid – come si preannuncia dal nome – è un tipo di fotocamera che punta all’evoluzione, pur mantendo uno stile vintage, ma con funzionalità tecnologicamente avanzate.

Sono passati 24 anni da quando è nato il sistema fotografico a stampa istantanea instax di Fujifilm. Ancora oggi viene richiamato all’attenzione e richiesto molto, ma perché? Scopriamolo.

instax mini EVO Hybrid: tutto quello che c’è da sapere

Innanzitutto instax mini EVO Hybrid, come dice la parole stessa, è un ibrido tra passato e presente. Con questo modello di fotocamera si avrà la possibilità di collegarla allo smartphone per permettere agli utenti di stampare immagini già sviluppate dal proprio smartphone in maniera molto rapida.

Questa idea era già stata messa inatto con la instax mini LiPlay, con la particolarità di “stampare” anche un audio insieme alla foto (grazie al QR presente, il quale il link rimandava a un file presente nel cloud. Oggi siamo di fronte a un prodotto completamente rivoluzionato e più “perfetto”, dove la qualità dell’immagine è decisamente superiore.

Inoltre l’esperienza di navigazione dell’app con la mini LiPlay non è paragonabile a quella della instax mini EVO Hybrid. Quella del secondo modello è nettamente superiore sia a livello di velocità delle operazioni che nelle perfomance.

Se da un lato abbiamo il corretto funzionamento dell’app, dall’altro c’è un tasto dolente. Ovvero che ogni instax ha la sua app specifica, quindi ogni utente dovrà individuare qual è quella giusta, ma se si hanno a disposizioni più instax, è necessario avere più app.

A tutte le novità della instax mini EVO Hybrid, è importante aggiungere che è possibile combinare 10 modalità di ottiche e 10 filtri effetto pellicola facili da selezionare e gestire. L’opzione di sperimentare e di sbizzarrirsi con gli effetti, nel campo della fotografia, è sempre un punto a favore.

