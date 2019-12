INSTINCT 2/ Anticipazioni 14 dicembre: Ryan in pericolo, chi è il serial killer?

INSTINCT 2, COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA PUNTATA

Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio della serie crime Instinct 2 nella sua seconda serata di oggi, sabato 14 dicembre 2019. Sarà il sesto, dal titolo “Pezzi Unici“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti ieri: quando viene ritrovato un nuovo cadavere, Stock (Travis Van Winkle) si presenta da Dylan (Alan Cumming) per farsi aiutare a catturare il serial killer. Il professore però deve anche raggiungere Lizzie (Bojana Novakovic) per il ritrovamento di un altro corpo in grave stato di composizione e morto per scafismo. L’autopsia rivela che la vittima è stata torturata per 12 giorni, mentre l’impronta viene attribuita a Thomas O’Hare, un avvocato divorzista. La principale sospettata è la moglie, che in caso di morte eredita i milioni della vittima. La donna però svela che Tom le avesse chiesto di ritornare insieme. Un ex cliente dell’avvocato, Lon Vicars (Christopher Brian Roach), confessa subito il delitto e muore a causa del cianuro ingerito proprio durante la confessione. Intanto, Stock scopre che il serial killer potrebbe avere in mente di uccidere una dozzina di persone. Dylan invece incontra una mamma single con il marito, in previsione della futura adozione del suo bambino. La ragazza però solleva dei dubbi quando scopre che Dylan circola in moto, visto che lo zio è morto in un incidente con quel mezzo. Poco dopo, Lizzie raggiunge Dylan a casa e scopre che nel suo ufficio c’è Julian (Naveen Andrews), ritornato poche ore prima senza dirle nulla. La reazione della detective non è delle migliori, ma Julian riesce a conquistarla ancora una volta. Grazie al suo intuito, Lizzie informa poi Dylan di sapere che O’Hare è stato ucciso da una persona mancina, il che esclude Vicars. I sospetti conducono di nuovo su Margot (Orlagh Cassidy), la moglie di Tom. Seguendo la pista del miele usato per la tortuna, Dylan e Lizzie scoprono però che Sara (Kate Reinders) potrebbe essere l’assassina. grazie ad alcune chat criptate, Julian scopre che nel delitto sono coinvolte altre due persone. Margot in seguito svela di che Becca (Lilli Stein), l’assistente di Tom, è in possesso di ogni dettaglio sulla vita dell’avvocato. Lizzie e Dylan scoprono così che Becca ha cambiato nome ed ha perso la sorellina in un incidente in barca, provocato in modo indiretto da Tom. Organizzando un piano brillante, Becca viene spinta a confessare e visto che cerca di scaricare tutto su Sara, quest’ultima rivela di aver registrato tutte le telefonate per organizzare il piano. Tornato a casa, Ryan scopre che il killer gli ha lasciato un lenzuolo macchiato di sangue in camera da letto. Dylan invece richiama Sam (Olivia Oguma) e accetta di disfarsi della moto pur di avere il bambino in adozione. La ragazza però aveva già cambiato idea: ha scelto loro per il futuro del figlio.

INSTINCT 2 ANTICIPAZIONI DEL 14 DICEMBRE 2019

EPISODIO 6, “PEZZI UNICI” – Dylan continua a lavorare sul caso del killer della Bella Addormentata nel Bosco e traccia un profilo per consentire a Ryan di trovarlo. Il fatto che l’assassino si sia spinto molto in là pur di lasciargli un ‘ricordino’, spinge però l’ex agente a credere che Ryan potrebbe essere il suo prossimo obiettivo. Dylan però dovrà occuparsi anche dell’adozione in corso e di un nuovo caso con Lizzie, legato al ritrovamento di un corpo di strada ucciso in una delle sue installazioni. Il principale sospettato diventa quindi Ace, un artista di strada che è solito farsi pagare in bitcoin e non lasciare alcuna traccia di sè, identità compresa. In seguito però si scopre che il vero killer potrebbe essere un copycat di Ace, almeno a giudicare dal proprietario di una galleria che riconoscerà alcune differenze con il lavoro dell’artista.

