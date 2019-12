INSTINCT 2/ Anticipazioni 28 dicembre: il serial killer è qualcuno della Polizia?

INSTINCT 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, sabato 28 dicembre 2019, andrà in onda un nuovo episodio di Instinct 2, in prima Tv assoluta. Sarà l’ottavo, dal titolo “Omicidio sul ghiaccio“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la Gooden (Sharon Leal) è costretta a rilasciare delle dichiarazioni in merito alla finta intervista con il killer della Bella Addormentata. Dennis (Drew Gehling) infatti confessa a Ryan (Travis Van Winkle) che l’assassino gli ha lasciato un messaggio e che lui ha montato tutto per fingere che l’intervista fosse reale. Il ragazzo decide di collaborare solo per impedire al killer di farlo diventare la sua prossima vittima. Ryan e Dylan (Alan Cumming) vengono informati poi di un altro delitto, che viene ricondotto però ad un copycat. L’ex agente però consiglia di non diffondere la notizia per avere di nuovo il controllo sul killer. Mentre si prepara ad accogliere il bebè, Dylan coinvolge Lizzie nel caso: la vittima aveva indosso una tessera magnetica di un hotel di prestigio. Grazie ai dati sul computer, si scopre che la vittima è una cliente vip, Vivian Russo. Nella stanza attigua alla sua viene ritrovato il suo assistente addormentato, che rivela di aver atteso la donna per tutta la notte. Quando l’autopsia rivela un tatuaggio nascosto sul corpo della vittima, Dylan e Lizzie scoprono che Vivian era entrata in un club esclusivo a tema erotico, dove aveva appuntamento con un certo Sasha (Ethan Slater). Intanto, Ryan sfrutta il podcast di Dennis per provocare il killer e convincerlo a mettersi in contatto con lui.

Durante la missione sottocopertura, Julian (Naveen Andrews) perde il contatto con Lizzie e va nel panico: chiede a Dylan di raggiungerla al più presto nel privè del club. I due scoprono invece che Sasha è un dominatore che Vivian ha pagato la sera precedente, mentre si trovava in compagnia di un altro uomo. Sasha riferisce inoltre che la persona che si trovava con Vivian aveva un accetto francese. Dylan viene informato poi che in realtà potrebbe trattarsi di qualcuno della Guinea, data la somiglianza fra gli accenti. Crede inoltre che Vivian sia stata uccisa per via di alcuni legami pericolosi fra i due Paesi. Lizzie invece crede che la donna sia stata uccisa da un rapinatore seriale che prende di mira vittime che non lo denunceranno mai. La rapina potrebbe essere finita male. Ryan però la interrompe: il serial killer della Bella Addormentata lo ha contattato per smentire di essere colpevole della morte della Russo. Gli intima di lasciarlo in pace, annunciando altrimenti altri delitti. Nonostante non sia stato localizzato, Dylan intuisce che il killer è qualcuno che Ryan conosce molto bene. Intanto, Lizzie trova delle tracce in un vicolo che la portano fino a Gemma (Molly Griggs), la consierge dell’hotel in cui alloggiava Vivian. Si scopre infatti che è la rapinatrice misteriosa. Quella sera, Julian incontra Maya (Margaret Odette), una finta cantante dell’MI6: sospetta che l’hacker sia qualcuno della sua vecchia cerchia.

ANTICIPAZIONI DEL 28 DICEMBRE 2019

EPISODIO 8, “OMICIDIO SUL GHIACCIO” – Ancora una missione sotto copertura per Dylan e Lizzie, che questa volta dovranno indagare sull’omicidio di una pattinatrice olimpionica uccisa in pista. Dylan però dovrà anche unirsi a Ryan per il caso del serial killer: secondo l’ex agente potrebbe trattarsi di chi in passato ha già ucciso ed è finito sotto indagine della Polizia. Il caso della pattinatrice Emily sembra invece condurre fino alla rivale Stephanie, disposta a tutto pur di ottenere un vantaggio nella gara in corso. Sia lei che Reese sono stati tra l’altro sconfitti da Emily ed il partner Mario. Si scopre poi che quest’ultimo era già alla ricerca di un altro partner.



© RIPRODUZIONE RISERVATA