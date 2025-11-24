Insulti a Cristina Plevani: la frase orrenda che l’ha ferita e la decisione dopo le parole terribili.
Al Grande Fratello le tensioni si fanno sempre più acute, e non solo per i concorrenti ma anche per gli opinionisti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. In particolare quest’ultima è finita nel mirino degli hater nelle ultime ore dopo aver espresso il suo parere su alcuni gieffini. Lo ha fatto in modo educato e tranquillo, ma si sa che le fanbase dei concorrenti sono sempre agguerrite e hanno risposto con insulti parecchio pesanti.
“Ribadisco il mio pensiero su Rasha: a Rasha piace Rasha. A discapito di Omer“, ha detto Cristina Plevani riguardo al recap della puntata, “Non finge un sentimento, prova affetto, gli vuole bene ma non come Omer vorrebbe. E non riesco a togliermelo dalla testa”. In seguito ha spiegato che secondo lei Rasha mette spesso le mani avanti ed è sicura che non si avvicinerà mai ulteriormente a Omer. “Omer è un buono, questo è indubbio. Le porta rispetto e la porta in palmo di mano. E’ dolce. E’ miele. Forse un po’ troppo“, ha continuato.
Cristina Plevani, gli insulti terribili: “Buttati dalla finestra. Non mancherai a nessuno”
Cristina Plevani ha espresso il suo “Purtroppo segue il bello e il brutto tempo di Rasha. E’ entrata con un obiettivo: arrivare in fondo, come è giusto che sia. E andare oltre.“. Non solo, l’opinionista del Grande Fratello ha anche parlato di Mattia Scudieri e Grazia Kendi dicendo che la concorrente sembra stia seguendo un copione ispirandosi alle vecchie edizioni e ai concorrenti che sono diventati popolari nelle stagioni precedenti: “Molto brava a prendersi la scena e a “esagerare” in ogni sua esternazione. Le piace Mattia, si è creata un film nella sua testa e ne ha esagerato la trama, lei ovviamente la protagonista anche quando la scena non lo richiede. Melodramma go on“.
Dopo le esternazioni di Cristina Plevani al Grande Fratello, sono arrivate le critiche degli haters. Ma non solo critiche, veri e propri insulti: “La più grande z*ccola tra tutte le donne del Gf! Ti sei proprio dimenticata come eri tu. Dopo un paio di giorni la sc0p*ta sotto la tavola ecc“, ha scritto yun hater sui social che l’ha definita anche “bruttissima”. Tra gli insulti, anche la frase più brutta alla quale ovviamente ci dissociamo: “Per favore buttati dalla finestra. Non mancherai a nessuno. Sei bruttissima dentro e fuori. Sempre stata! Quante sc*pate & bo***ni ti sei fatta per un po’ di attenzione?“, segno che ancora le persone non hanno imparato ad esporsi sui social con educazione e rispetto. Dopo aver letto le frasi scioccanti, Cristina Plevani ha promesso che questa non la farà passare liscia, e che il fanatismo mediatico è ancora troppo attivo.