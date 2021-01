Insulti a Renzi e meme su Twitter/ “Crisi Governo? First reaction shock!”

La crisi di Governo deflagrata definitivamente nel tardo pomeriggio di ieri, quando Matteo Renzi ha annunciato l’uscita di Italia Viva e delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, ha suscitato immediate reazioni sul web e sui social network, con una vera e propria pioggia di meme che ha invaso Twitter. Ovviamente, nel bersaglio è finito proprio l’ex premier Renzi, preso di mira per la sua scarsa attitudine alla lingua inglese: spunta, per esempio, la frase “I’m going to create UNA CRISI DI GOVERNO that is so FUORI LUOGO”, che, tradotto, significa “Sto per creare una crisi di Governo che è davvero fuori luogo”, giocando per l’appunto sulle difficoltà maccheroniche del leader di Italia Viva con le lingue straniere.

Immancabile, poi, il tweet di “Lercio”, che scrive: “Troppi insulti sui social, Renzi chiede ai suoi elettori di assaltare il Parlamento solo per farsi chiudere gli account”, accompagnato da alcuni messaggi tratti da Facebook contro di lui (“Questa è la cosa più indegna e irresponsabile che ho visto fare ad un politico in 40 anni”, “Tu sei la più grande sciagura che ci sia capitata”, e così via).

INSULTI A MATTEO RENZI: I MEME DA TWITTER

Tuttavia, a dominare ancora su Twitter è la difficoltà con cui utilizza la lingua inglese Matteo Renzi ed è tornata in voga nei meme la frase che utilizzò in un video della BBC (“First reaction: shock”), abbinata però alla frase “Renzi che vede l’hashtag #Renzivergogna”, con la faccia dell’ex presidente del Consiglio sconvolta e sorpresa. Non manca neppure chi tira in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un’ironica immagine che ritrae il Capo dello Stato intento a osservare dall’alto l’aula del Parlamento mentre brucia tra le fiamme, accompagnato dalla breaking news realizzata con la grafica propria di Sky Tg24: “Ultim’ora – Mattarella scioglie le Camere letteralmente. Parlamento ridotto a poltiglia fumante dai poteri del Capo dello Stato”. Insomma, il popolo del web concorda sulle tempistiche sbagliate da parte di Matteo Renzi per far divampare una crisi di Governo che, in un contesto difficile come quello pandemico, secondo gli utenti poteva e doveva essere rinviata a tempi più felici.

