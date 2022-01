Insulti alla madre morta, Meggiorini piange durante Lecce-Vicenza/ Video “Pace fatta”

Sta facendo il giro del web l’episodio registrato ieri nel corso di Lecce-Vicenza, gara di Serie B terminata 2-1 per la formazione giallorossa. Riccardo Meggiorini, attaccante biancorosso, è scoppiato a piangere verso la fine del match. Il motivo? Gli insulti ricevuti dal leccese Majer: brutte parole contro sua madre, scomparsa un paio di anni fa…

Dopo un diverbio legato a un’azione, Riccardo Meggiorini e Majer hanno avuto uno scambio piuttosto acceso in mezzo al campo. Le parole del terzino giallorosso hanno ferito enormemente l’ex Chievo Verona e Torino: come testimoniato dalle telecamere, il giocatore della formazione di Brocchi è scoppiato in lacrime ed è stato rincuorato sia dall’arbitro che dal capitano della formazione di casa, Lucioni. “Figlio di puttan*”, la pesante offesa di Majer, questa la risposta dell’attaccante: “Cosa c’entra mia mamma? Porta rispetto”.

A ricostruire quanto successo al termine di Lecce-Vicenza ci ha pensato lo stesso Meggiorini ai microfoni dei canali ufficiali biancorossi: “E’ volato qualche insulto di troppo, io sono andato a spingere via un loro giocatore perché c’era stata una rissa a centrocampo. L’ho spinto via per far sì che non litigassero ancora, ma sono volati insulti poco carini, e quando si vanno a toccare gli affetti personali, che magari non ci sono più, dà fastidio e sono stato insultato più volte”. Nel corso del suo intervento, Meggiorini ha tenuto a precisare che Majer, al termine della partita, è andato a cercarlo negli spogliatoi per chiedere scusa. Un bel gesto dopo il brutto episodio, e il calciatore giallorosso ha voluto chiedere scusa anche pubblicamente in una nota: “A volte in campo si dicono cose che non si pensano, solo per agonismo e nervosismo. Ma così come ho fatto personalmente a fine partita a Riccardo, voglio pubblicamente chiedere scusa a Meggiorini. Mi dispiace davvero tanto“. Qui di seguito il video di quanto accaduto nel corso di Lecce-Vicenza

