Agnese De Pasquale pubblica gli insulti choc ricevuti sui social e riceve le dolci parole di Roberto Priolo con cui ha lasciato Uomini e donne.

Agnese De Pasquale sta vivendo un momento magico accanto a Roberto Priolo, il cavaliere che ha conosciuto a Uomini e Donne e con il quale ha scelto di lasciare il parterre del trono over. Un momento che il pubblico non ha ancora avuto modo di guardare in tv ma che ha entusiasmo l’entusiasmo di tutti. Sin dalla prima uscita, infatti, Agnese e Roberto hanno strappato consensi per poi far impazzire i popoli dei social quando, in studio, durante un ballo, si sono lasciati andare ad un bacio passionale. Un momento che ha emozionato tutti ma che ha scatenato anche una serie di insulti contro la dama.

Tornata alla sua vita, Agnese ha così deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram un insulto scioccante ricevuto da una signora che l’ha insultata per essersi lasciata andare con Roberto. L’utente utilizza nei confronti di Agnese una parola pesantissima a cui Agnese ha risposto con eleganza ricevendo il supporto di Roberto Priolo ma anche di Barbara De Santi.

Roberto Priolo e Barbara De Santi difendono Agnese De Pasquale dagli insulti degli haters

Nel rispondere agli insulti ricevuti, Agnese De Pasquale ha sottolineato di essere una donna libera di vivere le emozioni come meglio crede. Inoltre ha ricordato che, insieme alla sorella, è stata cresciuta dai genitori come una donna libera, istruita e autonoma, capace di poter scegliere le persone da avere al proprio fianco. A scendere in campo per difendere Agnese è stato Roberto che si è detto orgoglioso della donna che ha accanto e di considerarla una persona speciale.

Poi sul momento che hanno vissuto nello studio di Uomini e Donne ha parlato di momento autentico”. A difendere Agnese, poi, è stata anche Barbara De Santi che, commentando l’autrice dell’insulto, ha sottolineato di non trovare giustificazione nella sua esistenza qualora fosse capace d’intendere.

