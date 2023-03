Insulti e bestemmie dei genitori allo stadio, sindaco chiude il campo/ “Mi vergogno”

Stadio, troppi insulti dei genitori: il sindaco lo chiude

Stadio chiuso per maleducazione. A Mandello del Lario, in provincia di Lecco, le partite di calcio nel centro sportivo locale sono teatro di comportamenti bestiali da parte del pubblico: parolacce, bestemmie, insulti razzisti e offese, nei confronti degli avversari o dell’arbitro. Domenica 19 febbraio è anche esploso un “ordigno non meglio specificato che ha colpito uno spettatore”, come ha scritto il sindaco Riccardo Fasoli in una nota. Dopo l’ennesimo episodio di sabato scorso, con l’intervento dei carabinieri, il primo cittadino ha preso una decisione drastica: a Mandello si giocherà a porte chiuse.

Dopo aver avanzato un avvertimento, il primo cittadino ha così deciso di chiudere lo stadio del paese. “Mi chiedo cosa stia accadendo e mi vergogno. Sono stato costretto a intervenire. Così non si può continuare” ha dichiarato Riccardo Fasoli. Scene del genere si vedono quotidianamente sui campi, di provincia e non. Sempre più spesso i genitori si trasformano in ultras, che dagli spalti danno indicazioni tattiche, sostituendosi agli allenatori, con toni non pacati, insultano gli avversari e gli arbitri. Tra le offese non mancano quelle razziste, omofobe e misogine.

L’avvertimento del sindaco