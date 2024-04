Insulti e sberle ai bambini dell’asilo nido a Milano/ Arrestata maestra 45enne: “Due anni di maltrattamenti”

È un fitta e lunga lista di maltrattamenti quella che è stata allegata alla convalida di arresto di una maestra 45enne di Milano, tutti ai danni di bambini e bambine iscritte ad un asilo nido comunale, protratti per oltre 2 anni. Complessivamente le vittime, secondo l’impianto accusatorio messo in piedi dalla Polizia locale (nella persona di Letizia Mannella) e dal Pubblico ministero Rosario Stagnaro, sarebbero almeno 10 con età compresa tra i pochi mesi e 1 anno, afferrati, strattonati, picchiati, lasciati cadere a terra in una folle violenza avvenuta, su segnalazione delle (ex) colleghe che lavorano nello stesso asilo nido, sotto l’occhio vigile delle intercettazioni ambientali.

Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 16 aprile 2024: i numeri vincenti

Dalle carte, infatti, emerge che le prime accuse a carico della maestra furono mosse dalle altre educatrici e raccolte della Direzione area servizi dell’infanzia del Comune di Milano che ha sporto denuncia formale: così gli inquirenti hanno riempito di microcamere e microfoni l’asilo nido, registrando diversi episodi di “violenza fisica e psicologica” sui bambini, perpetrati sistematicamente tra il 7 febbraio e il primo marzo. L’arresto, infine, è stato convalidato nella giornata di venerdì ed attualmente la maestra 45enne si trova ai domiciliari in attesa di sottoporsi ad un processo con l’accusa di maltrattamenti aggravati per la quale rischia dai 4 ai 15 anni di carcere in virtù della gravità delle lesioni causate.

Giulio Regeni, "evidenti segni di torture sul suo corpo"/ Ex ambasciatore Massari: "Era attenzionato da mesi"

Orrore nell’asilo nido di Milano: “Bambini insultati, minacciati e costretti a mangiare”

In quell’asilo nido di Milano gli inquirenti grazie alle microcamere hanno assistito ad un copione di abusi, violenze e maltrattamenti, che vanno dei ‘semplici’ insulti ai bambini (gli gridava “dormite viziati”, “non rompete”) fino alla vera e proprio violenza fisica (ma mai sessuale), con strattonamenti, “mani e gambe sulla schiena per impedir loro di muoversi e obbligarli a dormire”, ma anche cadute e scossoni di vario tipo e “ripetute pacche sul sedere“.

Lina Tombolato, moglie Ennio Doris: "Chiese un prestito per sposarmi"/ "Fui io a spingerlo verso Berlusconi"

La condotta della maestra di Milano finita agli arresti domiciliari sarebbe stata, secondo l’accusa, “continuativa” e senza “eccezioni”, in un rapporto tra educatrice e bambini “improntato esclusivamente alla violenza“, più volte segnalato dalle altre educatrici dell’asilo nido. Impartiva ai piccoli ordini, costringendoli a mangiare “nonostante non avessero ancora deglutito” fino a farli vomitare ed obbligandoli a dormire coprendogli la testa e facendogli rischiare “il soffocamento“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA