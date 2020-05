INSULTI E VIDEO HOT, BULLISMO SU DISABILE/ Le Iene denunciano l’influencer Jessica

Pubblicità

Le Iene mostrano in un servizio un pesante caso di cyberbullismo. Nina Palmieri infatti intervista un’influencer, chiamata nel servizio “Jessica“, che ha convinto un ragazzo disabile di 21 anni, Khadim, a spogliarsi e masturbarsi in diretta Instagram, di fronte a migliaia e migliaia di followers. Il ragazzo, come spiegato dalla famiglia che ha ospitato la stessa Palmieri nel servizio, ha un deficit cognitivo e non si è reso conto inizialmente di essere in diretta non solo con la ragazza, ma con migliaia di persone. Jessica ha proseguito la diretta e sono piovuti insulti per Khadim: ha continuato continuano a fare Direct su Instagram etichettandolo sempre di più come un disabile in termini dispregiativi usando, anche, termini razzisti e incitanti all’odio indirizzati anche agli stranieri in generale “Senegalesi del ca**o, andatevene al vostro paese, Albanesi prendete il gommone e tornate da dove siete venuti, Andate negli altri paese a fa danni così vi tagliano per bene la gola.” Un’escalation di bullismo che ha portato Khadim, una notte, a recarsi al fiume cercando di suicidarsi, prontamente fermato dalla famiglia.

BULLISMO SU INTERNET, L’INFLUENCER E LE FRASI RAZZISTE

Nina Palmieri ha intercettato Jessica che non ha dimostrato di aver preso sul serio quanto fatto, pur conoscendo il tema del cyberbullismo anche per la sua intensa attività su internet. Addirittura si lascia andare ad un’ulteriore battuta razzista davanti all’inviata delle Iene (“almeno i cinesi posso continuare a sfotterli, fanno schifo“) e sembra interessata solo ad apparire di fronte alle telecamere di Mediaset. La famiglia si è rifiutata di chiedere scusa a Khadim e alla sua famiglia, offrendo solo una somma di denaro simbolica, subito rifiutata: il ragazzo è il più grande di quattro fratelli in una famiglia molto unita e la madre si commuove pensando alla sua fragilità, ma anche alla sua bontà e a quanto voglia bene ai genitori e ai fratelli. Pur ricordando anche a Khadim di non doversi fidare di chi conosce su Instagram, l’inviata Nina Palmieri gli consegna colori e pennelli per seguire la sua passione e farle un ritratto: Khadim è infatti un artista molto bravo, soprattutto a realizzare sculture con il legno: spera di diventare falegname per seguire il suo talento ed evitare di finire nelle mire dei bulli di internet, visto che è rimasto solo dopo la fine della scuola.



